Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года
Овен. Любовная сфера должна выйти на первый план для Овнов. Можно смело ходить на свидания, флиртовать, знакомиться в социальных сетях, на сайтах знакомств и в реальной жизни. Инициативность будет полезной, но не только в любви. В делах и в работе Овнам тоже необходимо быть активными. Это будет неделя возможностей. Говорят, что порой все средства хороши в достижении целей. Данная фраза лучше всего характеризует эту неделю.
Телец. Тельцам необходимо пробудить внутри себя интуицию, научиться слышать самих себя. Звезды и планеты помогут этим людям разглядеть в веренице дел важные намеки Вселенной. Самыми трудными днями недели для Тельцов окажутся 19 и 25 апреля. В эти дни произойдут астрологические события, которые лишат Тельцов удачи. Не стоит бояться, ведь все неурядицы довольно быстро себя исчерпают, если не позволять им брать верх. В целом неделя крайне удачна и продуктивна. Люди данного знака смогут стать лучшей версией самих себя.
Близнецы. Астрологи считают, что Близнецы в период с 19 по 25 число будут одними из самых удачливых людей. На радаре могут возникнуть новые проблемы, но они не выбьют Близнецов из колеи. Все, что нужно представителям данного знака сейчас, — это терпение, сила воли и физическая выносливость. Несмотря на врожденную скромность этих людей, им стоит перестать довольствоваться малым. Настало время, когда можно и нужно брать от жизни все, ставить амбициозные цели.
Рак. На этой неделе активными станут финансовые потоки. Это значит, что настало время для покупок, активной работы, вложения средств в новые дела, в бизнес и в собственное развитие. Звезды и планеты улучшат память Раков, дав им возможность стать более продуктивными в интеллектуальной деятельности. Сейчас нельзя забывать про слово “надо”, но в свободное время можно обратить внимание на свое внутреннее “хочу”. Можно побаловать себя вкусной едой, развлечениями, новой одеждой. Это идеальная неделя для общения, приключений и ярких эмоций.
Лев. Львам можно с головой уйти в амурные дела. Очень удачными станут эти семь дней для поисков второй половинки. Если удастся найти любовь, лучше сначала проверить, как могут сложиться отношения. Осторожность лишней точно не будет. Львам строго противопоказано долгое время пребывать в одиночестве, особенно в воскресенье - из-за опасного аспекта Меркурия и Венеры. Люди будут более отзывчивыми и добрыми по отношению ко Львам. Этим стоит воспользоваться в своих целях, но не нужно забывать о том, что люди будут ждать добра в ответ.
Дева. У Дев начинается время, когда можно проводить серьезную работу над собой. Для начала важно избавиться от привычек, которые превращают человека в неудачника. С 19 по 25 число полезно также вырабатывать новые полезные привычки. Можно начать бегать по утрам, ходить в спортзал. Если есть лишние деньги и время, можно попробовать найти новое хобби, отправиться в путешествие. У женщин и мужчин будут этого Знака будут немного разные задачи. Мужчинам стоит заняться домашними делами и уборкой, а женщинам постараться помочь родителям, братьям и сестрам.
Весы. У Весов на этой неделе будет лишь одна опасность - враги и завистники, от которых может потребоваться защита. В остальном неделя может считаться благоприятной. Астрологи настоятельно не рекомендуют давать пустые обещания близким и коллегам. На работе и в бизнесе важно проявлять осторожность и стараться всех себя отдавать решению насущных проблем. За это судьба вознаградит Весов. В любви астрологи советуют отключить рационализм, проявить смекалку и немного инициативы.
Скорпион. Скорпионам придется на этой неделе вынести важные уроки. Пришло время проанализировать свою жизнь, не превращая самоанализ в самокопание. Звезды и планеты сильно ослабят хваленую интуицию Скорпионов. Астрологи советуют Скорпионам не носить с собой крупные суммы в понедельник - возможны встречи с мошенниками, карманниками. В начале недели лучше воздержаться от покупок.
Стрелец. Стрельцы относятся к одним из самых романтичных знаков Зодиака. На этой неделе им нужно раскрыть свой любовный потенциал. В отношениях важно проявлять как можно больше внимания ко второй половинке. Можно сделать ужин при свечах, выбраться куда-то развлечься, посмотреть вместе кино дома. Тем, кто находится в поисках, желательно быть открытыми. В делах и в бизнесе эксперты советуют полагаться на факты, а не на домыслы, доводить дела до конца. Это очень удачный период для закрытия долговых обязательств перед банком.
Козерог. У Козерогов в начале недели могут случиться склоки с родственниками, детьми и второй половинкой. Астрологи советуют искать компромиссы. В любви многим Козерогам удастся открыть новые грани чувств, осознать высший смысл этого чувства. В делах наступает идеальный период для творческой активности и продвижения новых идей. Самое главное сейчас - не переоценивать свои возможности. Это чревато проблемами и разочарованиями.
Водолей. Звезды и планеты помогут Водолеям в решении кармических задач. На этой неделе люди данного Знака смогут закрыть множество долгов перед Вселенной. Они почувствуют легкость, свободу, приближение чего-то очень хорошего. Не нужно расслабляться, ведь некоторые враги будут умело расставлять сети. На любовном радаре могут возникнуть новые претенденты на роль второй половинки. Одиноким Водолеям улыбнется большая удача. Они смогут быстро разглядеть в понравившемся человеке высшие духовные качества, оценить совместимость.
Рыбы. Рыбам стоит сфокусироваться на сфере любви. Это волшебная неделя, на которой удача будет всегда рядом с Рыбами. Не стоит воспринимать все слишком близко к сердцу. Если возникнет какая-то проблема, с ней Рыбам поможет справиться интуиция. Также можно обращаться за помощью к друзьям, родственникам. Это идеальное время для поездок, смены обстановки, начала ремонта, грандиозных покупок. Все в руках самих Рыб. Им стоит поверить в себя и не отступать.