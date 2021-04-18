Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года

Овен. Любовная сфера должна выйти на первый план для Овнов. Можно смело ходить на свидания, флиртовать, знакомиться в социальных сетях, на сайтах знакомств и в реальной жизни. Инициативность будет полезной, но не только в любви. В делах и в работе Овнам тоже необходимо быть активными. Это будет неделя возможностей. Говорят, что порой все средства хороши в достижении целей. Данная фраза лучше всего характеризует эту неделю.

Телец. Тельцам необходимо пробудить внутри себя интуицию, научиться слышать самих себя. Звезды и планеты помогут этим людям разглядеть в веренице дел важные намеки Вселенной. Самыми трудными днями недели для Тельцов окажутся 19 и 25 апреля. В эти дни произойдут астрологические события, которые лишат Тельцов удачи. Не стоит бояться, ведь все неурядицы довольно быстро себя исчерпают, если не позволять им брать верх. В целом неделя крайне удачна и продуктивна. Люди данного знака смогут стать лучшей версией самих себя.

Близнецы. Астрологи считают, что Близнецы в период с 19 по 25 число будут одними из самых удачливых людей. На радаре могут возникнуть новые проблемы, но они не выбьют Близнецов из колеи. Все, что нужно представителям данного знака сейчас, — это терпение, сила воли и физическая выносливость. Несмотря на врожденную скромность этих людей, им стоит перестать довольствоваться малым. Настало время, когда можно и нужно брать от жизни все, ставить амбициозные цели.

Рак. На этой неделе активными станут финансовые потоки. Это значит, что настало время для покупок, активной работы, вложения средств в новые дела, в бизнес и в собственное развитие. Звезды и планеты улучшат память Раков, дав им возможность стать более продуктивными в интеллектуальной деятельности. Сейчас нельзя забывать про слово “надо”, но в свободное время можно обратить внимание на свое внутреннее “хочу”. Можно побаловать себя вкусной едой, развлечениями, новой одеждой. Это идеальная неделя для общения, приключений и ярких эмоций.