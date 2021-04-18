Отец придумал, как заставить ребенка принимать таблетки. Многие назвали его способ гениальным

Пользователь Facebook раскрыл способ, с помощью которого он научился давать своему двухлетнему сыну таблетки. Ребенок принимает лекарства без истерики, поэтому остальные родители признали этот метод гениальным. Об этом сообщает The Mirror.

Отец рассказал, что его сын ненавидит таблетки, однако решить проблему оказалось очень просто. Он написал: "Я притворяюсь, что не знаю, что делать, и позволяю ему показать мне. Никаких истерик, никаких драм".

Подписчики группы Family Lockdown Tips & Ideas, в которой появился лайфхак, похвалили родителя. Они признали, что мужчина демонстрирует “замечательные методы воспитания ребенка”.

Один из комментаторов рассказал, что проверил способ на своей дочери, и ему удалось повторить успех автора поста. “Блестяще. Обратная психология во всей красе”, — подытожил другой подписчик.