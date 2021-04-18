Для тех, кому за… ТОП-5 способов сохранить молодость и красоту

Способ 1: физическая активность

Это залог красоты и молодости любого человека. Благодаря физической нагрузке можно бороться с возрастным снижением клеточной активности в тканях. Лучше всего сердцу помогают аэробные упражнения, например, бег трусцой, велоспорт, плавание. Это же поможет мозгу сохранять ясность, улучшить когнитивные функции. Чем больше активности в жизни, тем лучше для состояния организма. Внедрите в свою жизнь такую спортивную нагрузку, которая ещё принесет удовольствие. Спорт не должен быть в тягость, чтобы приносить пользу.

Способ 2: меньше есть в дни сниженной нагрузки

В выходные у некоторых людей снижается активность: если вы тоже проводите субботу и воскресенье плашмя на диване, то не следует объедаться. Приемы пищи должны быть умеренными, особое внимание следует уделить белковой пище: куриное филе, индейка, орехи, натуральный йогурт, яйца, протеин. И самое интересное: при пересечении рубежа 30, 40, 50 и так далее, следует есть несколько меньше, чем 10 лет назад.

Способ 3: ранний завтрак

Завтрак является лучшим способом зарядиться энергией и обрести силы на весь день. Вечерний прием пищи должен быть самым легким. Также следует сократить количество углеводов с высоким гликемическим индексом. Речь про сладости, булочки, картофель, рисовые хлебцы, крекеры, пшеницу, зерновые завтраки. Это не приведет к молодости вашего организма, а наоборот.

Способ 4: ешьте больше фруктов и овощей

Многие болезни — рак, диабет, сердечно-сосудистые — воспринимаются молодыми людьми как нечто далекое и неведомое. Однако приблизить такие моменты легко и просто — если в рационе недостаточно овощей и фруктов, риск подобных недугов существенно вырастает. Соответственно, увеличивает риск старения организма, а при отсутствии диагностики и лечения — преждевременная смерть.

Способ 5: больше белка

Белковая пища является незаменимым источником красоты и молодости человека. Это главное топливо организма, которое позволит чувствовать себя бодрее, энергичнее, здоровее. Особенно важно потреблять белки в первый прием пищи — это как раз подарит энергию на весь день.