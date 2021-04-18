Что нельзя делать, если мужчина перестал писать и звонить

Забрасывать его сообщениями и названиями

Когда мужчина перестал писать и звонить — это один из признаков того, что он потерял к вам интерес.

Вы, безусловно, имеете право знать, в чем дело. Но спросить об этом можно, написав или позвонив только один раз.

Если мужчина не ответит на сообщение и не перезвонит, увидев пропущенный — значит, он просто не собирается ничего объяснять. Дальнейшие попытки “достучаться” не имеют смысла. Вы будете выглядеть нелепо, отправляя вопросы в никуда.

Игнорируйте его так же, как он вас. Тем более иногда это очень ловко срабатывает.

Писать прощальное сообщение

“Я так понимаю, что тебе больше не интересно”, “Какой же ты мерзавец”, “Было приятно пообщаться. Всего хорошего” и другие фразы будут звучать странно, даже если сочинить их очень красиво.

Мужчина не посчитал нужным попрощаться с вами. Так зачем вы прощаетесь с ним?

Зацикливаться на этом

Неприятно, когда человек все заканчивает, не объяснив ничего и даже не попрощавшись. Но такая невоспитанность и трусость — это его проблема, а не ваша. Не стоит искать в своих сообщениях ему слова, которые могли показаться обидными. Не корите себя зря и не подрывайте свою уверенность. Лучше порадуйтесь, что столь ненадежный кавалер слился прежде, чем все зашло слишком далеко.

Спрашивать, что случилось, у его друзей

Не унижайтесь. Нет более жалкого “зрелища”, чем женщина, разыскивающего возлюбленного по знакомым. Исключение — тот случай, когда имеются основания предполагать что-то нехорошее: человек попал в больницу, не вернулся вечером домой и т.д.

Устраивать “внезапную” встречу

Вы наверняка знаете, где он живет или работает. Но не нужно ждать его вечером у подъезда. И вдвойне глупо делать вид, что вы оказались там случайно. Такая встреча не приведет ни к чему, коме скандала и ненужной драмы.

Если человек не взял на себя труд даже позвонить, то личный диалог ему точно не интересен.