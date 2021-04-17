“Я не умею отдыхать”: откровения трудоголика

Алексей, 34 года, бизнесмен

“Я родился в очень маленьком городе в Сибири, и когда поехал в Москву учиться, то открыл для себя целый новый мир. Думаю, все началось со студенческих времен. Мне надо было хорошо учиться, чтобы не вернуться обратно, надо было подрабатывать, чтобы было чем питаться. Пять лет я жил как белка в колесе. Спал мало, выходных почти не было, поскольку в выходные я раздавал флаеры на улицах или мыл окна в магазинах.

Когда учеба закончилась, то моя жизнь ожидаемо должна была как-то измениться, но изменения эти затронули лишь какие-то бытовые мелочи: я снял комнату с моими бывшими сокурсниками, нашел работу, а потом еще одну. Зачем? Во-первых, чтобы больше зарабатывать и накопить на квартиру, во-вторых, у меня стало появляться свободное время, от которого мне было некомфортно. Отдых для меня являлся просто сменой какой-то деятельности.

Полагаю, мои трудоголизм и выносливость сослужили мне хорошую службу — я сумел открыть в Москве несколько кофеен, а затем создал стартап: мы разрабатывали телефонные приложения для ресторанного бизнеса. Квартиру я взял в ипотеку, машина у меня была, дела шли хорошо, и я был рад таким успехам.

Иногда я замечал, что слишком много работаю. Мои коллеги и какие-то друзья проводили выходные с семьей. У меня семьи не было, родители остались в Сибири, друзья — это преимущественно мои партнеры по бизнесу и некоторые сотрудники, а постоянной девушки у меня не было. Так что в выходные я просто работал или учился. Пошел на курсы английского, затем на курсы графического дизайна. В общем, развивался.

Однажды я понял, что одинок. Хорошо помню этот момент. У меня был аппендицит, и врач в отделении спрашивал телефоны родственников, которым он может позвонить в экстренном случае. Я понял, что таких контактов просто нет, а самый близкий человек, телефоном которого я могу поделиться, — это секретарша Евгения Федоровна, проработавшая у меня более трех лет.

В тот момент я задумался: а зачем я так много работаю?