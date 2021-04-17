“Я не умею отдыхать”: откровения трудоголика(1)
Алексей, 34 года, бизнесмен
“Я родился в очень маленьком городе в Сибири, и когда поехал в Москву учиться, то открыл для себя целый новый мир. Думаю, все началось со студенческих времен. Мне надо было хорошо учиться, чтобы не вернуться обратно, надо было подрабатывать, чтобы было чем питаться. Пять лет я жил как белка в колесе. Спал мало, выходных почти не было, поскольку в выходные я раздавал флаеры на улицах или мыл окна в магазинах.
Когда учеба закончилась, то моя жизнь ожидаемо должна была как-то измениться, но изменения эти затронули лишь какие-то бытовые мелочи: я снял комнату с моими бывшими сокурсниками, нашел работу, а потом еще одну. Зачем? Во-первых, чтобы больше зарабатывать и накопить на квартиру, во-вторых, у меня стало появляться свободное время, от которого мне было некомфортно. Отдых для меня являлся просто сменой какой-то деятельности.
Полагаю, мои трудоголизм и выносливость сослужили мне хорошую службу — я сумел открыть в Москве несколько кофеен, а затем создал стартап: мы разрабатывали телефонные приложения для ресторанного бизнеса. Квартиру я взял в ипотеку, машина у меня была, дела шли хорошо, и я был рад таким успехам.
Иногда я замечал, что слишком много работаю. Мои коллеги и какие-то друзья проводили выходные с семьей. У меня семьи не было, родители остались в Сибири, друзья — это преимущественно мои партнеры по бизнесу и некоторые сотрудники, а постоянной девушки у меня не было. Так что в выходные я просто работал или учился. Пошел на курсы английского, затем на курсы графического дизайна. В общем, развивался.
Однажды я понял, что одинок. Хорошо помню этот момент. У меня был аппендицит, и врач в отделении спрашивал телефоны родственников, которым он может позвонить в экстренном случае. Я понял, что таких контактов просто нет, а самый близкий человек, телефоном которого я могу поделиться, — это секретарша Евгения Федоровна, проработавшая у меня более трех лет.
Больше нет опасности вернуться на родину, меня никто не выгонит из института, поскольку я его уже закончил, у меня есть определенная финансовая подушка, на которую я могу рассчитывать. А вот близкого человека за всю жизнь так и не появилось. Не было ни лучшего друга, ни жены. С родителями — скучно. Они люди старой закалки, мои ценности им не понятны. Иными словами, я не был социальным.
Но познакомиться с кем-то тоже было сложно. Во-первых, общался я только по работе, развлекаться совсем не умел, не понимал, чем можно увлечь девушку, кроме разговоров о стартапах и моих кофейнях.
Не могу сказать, что одиночество стало для меня какой-то проблемой. Я не страдал от этого, но и не понимал, как люди могут просто весь день пролежать на диване в свой выходной? Неужели им не жалко это время?!
С женой я познакомился случайно. У нас был тимбилдинг, и мы поехали всей командой кататься на водных лыжах. Азы катания показывала моя будущая жена Елена. Пожалуй, меня больше всего очаровала ее увлеченность своим делом. Мы оказались очень похожи.
Наверное, именно Елена по-настоящему научила меня отдыхать. Именно научила, да. Хотя все-таки отдых был активным: мы катались на велосипедах, прыгали с парашютом. Я впервые начал чувствовать некоторую психологическую разгрузку после работы. Стал более социальным, у меня появились интересы, которых не было раньше. Например, мне стало интересно путешествовать, хотя раньше я никуда не уезжал. Мое путешествие из маленького города в Москву долгое время было единственным за 30 лет. Я как бы считал, что уже приехал. Что это конечная точка моего маршрута.
Я думаю, что трудоголизм — это хорошо, но он не имеет смысла, если трудиться просто ради процесса, не задумываясь о результате”.
Полина Песня, психолог, гипнолог
Трудоголизм — такая же зависимость, как и любая другая, она приносит человеку вред и снижает качество жизни. Если человек с алкоголизмом отключается от гнетущей реальности и своих внутренних проблем с помощью алкогольного опьянения, то трудоголик точно также сбегает от них в круговорот бесконечных дедлайнов.
Разумеется, проблемы при этом никуда не исчезают, а лишь накапливаются, и возникает замкнутый круг: больше работы — больше накопившихся проблем и задач — хочется работать еще больше, так что в итоге в жизни человека не остается ничего, кроме работы.
В силу установок, которые достались нам от советских времен (вспомним стахановцев, награду “Герой Труда” и прочие пятилетки за три года) — в нашем общественном сознании такая зависимость не порицается, а наоборот, поощряется. “Трудоголик“ — это почти комплимент, положительная и часто желаемая характеристика потенциального работника, которую иногда даже можно встретить в описаниях вакансий.
Но что характерно, в положительном ключе об этом качестве могут говорить только коллеги (которые частенько спихивают свои обязанности на такого “ударника труда”) и начальство (которым сотрудник экономит деньги, пусть и ценой своего здоровья и личной жизни). Родные, если они есть, едва ли радуются такому качеству своего близкого, ведь из-за него они недополучают внимания.
У трудоголиков может быть семья, но, как правило, ее нельзя назвать счастливой — обычно в ней нет подлинного контакта между людьми, так как по-настоящему зависимый связан исключительно с предметом своей зависимости — с работой, а не с близкими.
Самореализация — это важная часть жизни, которая приносит много радости. Но трудоголизм приводит к выгоранию, после чего качественно работать становится невозможно.
Нужно помнить, что работа — это только часть жизни, поэтому важно качественно восстанавливать силы, реализуясь и в других жизненных сферах: в отношениях с другими, творчестве — и уделяя внимание здоровью. В жизни очень много возможностей для счастья, помимо закрытых рабочих проектов”.