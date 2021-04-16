Самые удачные дни недели для каждого знака Зодиака

Дева. Девам очень легко дается начало рабочей недели. В понедельник они полны сил и энергии, способны демонстрировать максимальную производительность, причем даже в тех делах, которые не нравятся. На выходных Девам тоже следует заниматься делами, но уже личного характера.

Лев. Львы тяжело что-то начинают, но легко заканчивают, делая финальный рывок. Именно поэтому им ближе всего по энергетике четверг, пятница и воскресенье. В эти дни Львы наиболее удачливы, веселы и сильны ментально. Их лучше не отвлекать от важных дел, иначе они могут стать грубыми.

Рак. Раки любят самое “семейное” время, поэтому пятница, суббота и воскресенье им приходятся по нраву больше всего. Именно в эти дни недели мы чаще всего посвящаем себя близким. В будние дни Раки тоже могут быть удачливы, но в меньшей степени. Они не боятся работы и обязанностей.

Близнецы. Близнецы обожают дни с самой легкой энергетикой — среду и воскресенье. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что в среду преобладает спокойная энергия, потому что это середина рабочей недели. В воскресенье все мы освобождаемся от обязанностей и расслабляемся, так что последний день недели тоже нравится Близнецам.

Телец. Телец — это, пожалуй, единственный знак Зодиака, которому удается совмещать работу и отдых так, чтобы каждый день проходил максимально позитивно. Астрологи уверены в том, что люди этого Знака способны сделать любой день продуктивным. Самое главное — наличие плана.

Овен. Овнам больше всего везет в пятницу и субботу. Пятница — эмоциональный день, в который они вдохновляются грядущими планами на выходные. В субботу эти планы они претворяют в жизнь. Сюда же можно отнести и воскресенье, но в последний день недели Овны могут чувствовать сильную усталость.

Многие думают, что понедельник — самый неблагоприятный день недели, но для каждого знака Зодиака все происходит по-разному. Каким бы ни был ваш самый благоприятный день, старайтесь всегда пользоваться талисманами на успешное достижение текущих целей, чтобы фортуна вас не покидала.

Весы. Самый благоприятный день для Весов — четверг. У четверга очень странная и неординарная энергетика. В этот день продуктивными становятся те, кто любит заниматься творческой работой. Весы как раз из тех, кому трудно дается рутина, так что четверг — их день.

Скорпион. Скорпионы — люди привычки, поэтому им не важно, какой сейчас день недели. Важно лишь, чтобы все шло по плану. Если все же выбирать лидера, то им станет среда. В этот день недели Скорпионы максимально позитивны и продуктивны благодаря окружающей ауре равновесия.

Стрелец. Все рабочие дни обладают энергетикой, которая очень благотворно сказывается на удаче Стрельцов. Люди этого Знака очень хорошо умеют адаптироваться к проблемам и обожают динамику, общение. На выходных Стрельцы часто теряют хорошее настроение, если только для них это не рабочее время.

Козерог. Козерогам нравятся понедельники, но лучше всего эти люди чувствуют себя во вторник. У этого дня особая энергетика, располагающая к решению проблем, работе и делам. Не зря статистика показывает, что вторник — это самый продуктивный день недели.

Водолей. Никто не любит пятницу больше, чем Водолеи. Это время перехода от работы к отдыху и развлечениям. Больше работы Водолеи любят лишь развлечения, так что в пятницу у них двойное удовольствие. Они всегда воодушевлены и полны сил в последний рабочий день. Он словно создан специально для них.

Рыбы. Рыбам по душе расслабляться, поэтому выходные для них — самое лучшее время. Также очень позитивной энергией для Рыб обладает четверг — день творческой энергии, воодушевления, легкости и легкого безрассудства. В остальные дни Рыб может настигать тяга к прокрастинации.

* * *

Есть люди, которые любят отдыхать и ничего не делать, а есть знаки — типичные трудоголики. Как показывают исследования, легче всего адаптироваться к тому или иному дню недели тем, кто занимает нейтральное положение.