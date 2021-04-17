12 вещей, за которые мужчина обожает женщину

Мужчины обожают женщин с характером

Женщина, которая не боится быть собой, успешна и гордится своими достижениями, притягивает как магнит. Правда, многие мужчины таких особ побаиваются. Но это уже их проблемы: пусть обожают издалека и украдкой.

Мужчины обожают женщин с собственным мнением

Бесконечно поддакивая ему и всем вокруг, вы можете произвести только одно впечатление - аморфной скучной особы без принципов и понимания жизни.

Мужчины обожают женщин, которые им отказали

Мужчины помнят далеко не всех женщин, сказавших им «да». Но не забывают тех, кто сказал «нет». Ведь людям вообще свойственно желать недостижимого. Плюс ничто так не волнует мужскую натуру, как легкий вызов, и небольшой удар по самолюбию.

Мужчины обожают женщин, которых боятся потерять

Чем сильнее он уверен, что вы всегда рядом и никуда не денетесь, тем меньше стоит рассчитывать на его обожание. А вот «ускользающая красота» будоражит и интригует. Это сексуально. Только не перестарайтесь, ускользая.

Мужчины обожают уникальных женщин

Нет ничего хуже, чем быть как все. Мужчины не ищут «модель стандартной комплектации». Они мечтают, чтобы их спутница жизни была особенной, которая выделялась бы среди остальных. И это не про ярко-розовый цвет волос, а про личность.

Мужчины обожают спонтанных женщин

Не милых сумасбродок, а именно спонтанных. То есть веселых неунывающих особ, открытых к авантюрам и приключениям. У таких всегда очень нескучная необычная жизнь. И мужчины, по большей части «тонущие» в рутине, рады быть ее частью.

Мужчины обожают женщин, с которыми легко в общении

Нет ничего привлекательнее женщины, которая искрится, как бокал шампанского, озаряя энергией и позитивом все вокруг. А если она при этом еще и за словом в карман не лезет, умеет пошутить и поддержать тему разговора, - любой будет у ее ног.

Мужчины обожают мудрых женщин