12 вещей, за которые мужчина обожает женщину(6)
Мужчины обожают женщин с характером
Женщина, которая не боится быть собой, успешна и гордится своими достижениями, притягивает как магнит. Правда, многие мужчины таких особ побаиваются. Но это уже их проблемы: пусть обожают издалека и украдкой.
Мужчины обожают женщин с собственным мнением
Бесконечно поддакивая ему и всем вокруг, вы можете произвести только одно впечатление - аморфной скучной особы без принципов и понимания жизни.
Мужчины обожают женщин, которые им отказали
Мужчины помнят далеко не всех женщин, сказавших им «да». Но не забывают тех, кто сказал «нет». Ведь людям вообще свойственно желать недостижимого. Плюс ничто так не волнует мужскую натуру, как легкий вызов, и небольшой удар по самолюбию.
Мужчины обожают женщин, которых боятся потерять
Чем сильнее он уверен, что вы всегда рядом и никуда не денетесь, тем меньше стоит рассчитывать на его обожание. А вот «ускользающая красота» будоражит и интригует. Это сексуально. Только не перестарайтесь, ускользая.
Мужчины обожают уникальных женщин
Нет ничего хуже, чем быть как все. Мужчины не ищут «модель стандартной комплектации». Они мечтают, чтобы их спутница жизни была особенной, которая выделялась бы среди остальных. И это не про ярко-розовый цвет волос, а про личность.
Мужчины обожают спонтанных женщин
Не милых сумасбродок, а именно спонтанных. То есть веселых неунывающих особ, открытых к авантюрам и приключениям. У таких всегда очень нескучная необычная жизнь. И мужчины, по большей части «тонущие» в рутине, рады быть ее частью.
Мужчины обожают женщин, с которыми легко в общении
Нет ничего привлекательнее женщины, которая искрится, как бокал шампанского, озаряя энергией и позитивом все вокруг. А если она при этом еще и за словом в карман не лезет, умеет пошутить и поддержать тему разговора, - любой будет у ее ног.
Мужчины обожают мудрых женщин
Доказано: женская психика в 9 раз сильнее и гибче мужской. Грех не воспользоваться этим преимуществом, поэтому у каждой мудрой женщины имеется арсенал хитростей, которые очень облегчают жизнь - им самим и их партнерам.
Мужчины обожают женщин, которые знают себе цену
Есть мудрое высказывание: «Вы не обязаны меня любить, но вы обязаны меня уважать». Это значит, что женщина не позволит плохо с собой обращаться. Она уважает других людей и требует такого же отношения в ответ. Это очень подкупает.
Мужчины обожают женщин, которые достойно переживают разрыв
Он сказал, что все кончено, и вы разревелись. Вы имеете право на слезы, но это все равно выглядело жалко. Другое дело - когда вы в ответ улыбнулись и пожали плечами: мол, «все ОК, ничего страшного». Это реакция, которой он не ожидает. Это демонстрация силы духа (пусть ночью под одеялом вы все же пустите слезу). И это вызывает восхищение, а то и желание немедленно вас вернуть.
Мужчины обожают избирательных женщин
Чем тщательнее вы выбираете, кем себя окружить, тем сильнее мужчина стремится в этот круг избранных.
Мужчины обожают женщин, которых хотят их друзья
Мужчины как павлины: любят «распустить хвост»: «Ее хотели все, а получил я!». Другими словами: чем больше вы будете нравиться его приятелей и восхищать их, тем привлекательнее будете для него. Только не вздумайте флиртовать с ними.