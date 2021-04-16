“Рожу ему столько детей, что на тебя не останется ни времени, ни сил”. Истории женщин, которые оказались в ситуации многоженства

Ольга: Я достаточно рано осталась вдовой, тянула на себе двух дочек. Работала в придорожном кафе поваром: на мне держался весь горячий цех, смены длились с рассвета до ночи, зато мы с детьми не голодали. В мою смену всё время приезжал один и тот же мужчина, он заказывал еду, посматривал на меня — я тоже обратила внимание. Он ел в основном антрекоты, шашлыки, котлеты — мои фирменные блюда. Ему очень нравилось, как приготовлено мясо, — вот так просто всё и сошлось.

Мы стали общаться с Сергеем, я выходила в зал, когда он приезжал. Каждый раз привозил мне в подарок коробку дорогих конфет, однажды подарил золотые серёжки в бархатной шкатулке. Конечно, такое внимание очень подкупало. Мы много разговаривали, я влюбилась. Через пару месяцев Сергей сказал, что мы всё-таки не подростки, затягивать конфетно-букетный период бессмысленно, так что пора съехаться. Действительно, мне было уже тридцать семь, Сергею — сорок, я стала собирать вещи. Пока мы переезжали в соседний посёлок, Сергей сказал, что, конечно, мы теперь семья, но есть один момент, который надо обозначить в дороге: у него ещё две жены. Я спрашиваю: “А я, что же, получается, третья?” — “Ну, по порядку получается так”. В общем, я стала младшей по времени вступления в семью и старшей по возрасту женой. Помню, одновременно очень расстроилась от того, что моя семья больше, чем я думала, и прониклась уважением за то, что муж сразу это рассказал. Мои дочки были подростками и первое время недоумевали от новой семьи. Сергей долго объяснял, что семьи бывают разные и главное — это то, что мне в такой семье хорошо. Со временем они приняли выбор. Сейчас у них свои семьи, зятья к нам приезжают. Они интересуются нашим укладом жизни, могут пошутить про многожёнство, сами же придерживаются моногамных отношений.

Пока мы переезжали в соседний посёлок, Сергей сказал, что, конечно, мы теперь семья, но есть один момент, который надо обозначить в дороге: у него ещё две жены