“Рожу ему столько детей, что на тебя не останется ни времени, ни сил”. Истории женщин, которые оказались в ситуации многоженства(3)
Ольга: Я достаточно рано осталась вдовой, тянула на себе двух дочек. Работала в придорожном кафе поваром: на мне держался весь горячий цех, смены длились с рассвета до ночи, зато мы с детьми не голодали. В мою смену всё время приезжал один и тот же мужчина, он заказывал еду, посматривал на меня — я тоже обратила внимание. Он ел в основном антрекоты, шашлыки, котлеты — мои фирменные блюда. Ему очень нравилось, как приготовлено мясо, — вот так просто всё и сошлось.
Мы стали общаться с Сергеем, я выходила в зал, когда он приезжал. Каждый раз привозил мне в подарок коробку дорогих конфет, однажды подарил золотые серёжки в бархатной шкатулке. Конечно, такое внимание очень подкупало. Мы много разговаривали, я влюбилась. Через пару месяцев Сергей сказал, что мы всё-таки не подростки, затягивать конфетно-букетный период бессмысленно, так что пора съехаться. Действительно, мне было уже тридцать семь, Сергею — сорок, я стала собирать вещи. Пока мы переезжали в соседний посёлок, Сергей сказал, что, конечно, мы теперь семья, но есть один момент, который надо обозначить в дороге: у него ещё две жены. Я спрашиваю: “А я, что же, получается, третья?” — “Ну, по порядку получается так”. В общем, я стала младшей по времени вступления в семью и старшей по возрасту женой. Помню, одновременно очень расстроилась от того, что моя семья больше, чем я думала, и прониклась уважением за то, что муж сразу это рассказал. Мои дочки были подростками и первое время недоумевали от новой семьи. Сергей долго объяснял, что семьи бывают разные и главное — это то, что мне в такой семье хорошо. Со временем они приняли выбор. Сейчас у них свои семьи, зятья к нам приезжают. Они интересуются нашим укладом жизни, могут пошутить про многожёнство, сами же придерживаются моногамных отношений.
Пока мы переезжали в соседний посёлок, Сергей сказал, что, конечно, мы теперь семья, но есть один момент, который надо обозначить в дороге: у него ещё две жены
Когда я свыклась с мыслью, что у Серёжи три жены, подумала, что, возможно, было бы лучше, если бы мы все общались — всё-таки большая семья даёт большую поддержку. Но мы изначально жили в разных домах: я с Сергеем, первая жена — в другом городе, вторая — недалеко от нас. С первой женой мы в итоге сошлись из-за того, что у них с Сергеем общая дочь. Девочка жила у нас, когда поступала в местный колледж. Мы тогда каждый день созванивались с первой супругой, потом отвезли к ней дочку — увиделись. С тех пор нормально общаемся, но подругами так и не стали, будто бы просто нет повода. Со второй женой несколько раз созванивались — познакомились, пообщались, но дальше коммуникация никуда не развивалась. Сергей никак не делил свои дни между нами. Постоянно сразу стал проживать со мной, а к первым двум жёнам — приезжать периодически. Плюс командировки — Сергей работает водителем грузовика, так что мы, конечно, не каждый день проводим вместе. Нас, трёх жён, объединяло умение хорошо готовить и хорошо водить машину. Серёже важны эти качества, так как он любит выезжать за город на выходные, но в качестве пассажира — по работе и так всегда за рулём. Насчёт готовки — ему просто нужна качественная домашняя еда после работы, и я уважаю это желание.
Мы с Сергеем оба крещёные, но в церковь заходим только по большим праздникам. Помню, когда меня увидели Серёжины знакомые по местному приходу, сказали, что это всё бл****во, что он совсем скатился в грех. Мне кажется, это как минимум не логично — в нашем посёлке почти все так живут, только делают это тайно и не договариваются со всеми партнёршами, что они семья. Вот это вроде должно называться бл****вом.
Последние годы у нас в семье происходят плохие события: сначала первая жена очень отдалилась, запрещала какое-то время к ней приезжать. Потом вторая жена скоропостижно умерла от инсульта. Мой муж это всё очень тяжело переживал. Мне было очень жалко Серёжу, хотелось ему помочь. Я стала сидеть в пабликах про многожёнство, искала девушку. Мне кажется, что мужчине в любом возрасте нужна молодая жена. Искала сразу по нескольким параметрам: чтобы была готова родить ребёнка (у нас с Серёжей общих детей так и не вышло), могла бы стать мне подругой, верной женой моему мужу, чтобы хорошо вела хозяйство. Но из этой затеи ничего не получилось, пришлось разгребать почту от навязчивых предложений мужчин, хотя я очень чётко везде указывала, для чего я в этом паблике. Мы однажды обсуждали с Серёжей вероятность измены, он сказал, что руку на меня никогда не поднимет, но я должна буду сразу уехать из дома. Я согласна с таким решением, потому что измена — оскорбление для мужчины, после которого уже невозможно существовать дальше в прежней иерархии. Женщины, правда, тоже писали, но предлагали отношения и между жёнами, мне такое чуждо. Потом Серёжа попросил остановить поиск — решил, что пока не готов никого принимать в семью. Моя идеальная семейная жизнь — это моя реальная жизнь. Многожёнство спасает от измен. Если Серёжа уезжает, я всегда знаю, где он и с кем, могу позвонить первой жене, если что-то срочное. Он обеспечил жену и дочь всем необходимым, более того, принял моих дочерей — подарки, машины, мебель в квартиры покупал он. Я всегда чувствовала надёжную опору в материальном плане: будет из чего готовить, будет где жить с комфортом. Кстати, я не ушла с работы, не хотелось полностью осесть дома. Просто стала брать меньше рабочих часов. Самое большое счастье для меня — просто дождаться мужа вечером, приготовить ужин, включить что-то по телевизору и сидеть обнявшись.
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