Чем пополнить домашнюю аптечку перед появлением ребенка? Когда нельзя сбивать детям температуру? Советы эстонского аптекаря

Пополните домашнюю аптечку

По словам провизора Центральной аптеки Tõrva Benu Вирге Сокк, еще до рождения ребенка стоит запастись в аптеке необходимы средствами по уходу за новорожденным и медикаментами для решения типичных проблем со здоровьем. “Особое внимание требует ранка на пупке новорожденного — для полного залечивания ее необходимо несколько раз в день очищать, для чего хорошо подходит настойка календулы с антисептическим действием”, — рассказывает Сокк. Для очистки глаз и при необходимости носа можно использовать физраствор. Для облегчения насморка, по словам аптекаря, дома может быть раствор с содержанием морской соли, что помогает снять отек слизистой и способствует освобождению носа от секрета.

Неожиданный жар обычно настигает вечером и ночью, когда аптеки уже закрыты. “Дома точно должен быть термометр и свечи от высокой температуры. Для измерения температуры младенца лучше всего подходит инфракрасный термометр, который быстро показывает результат измерения — всего за несколько секунд. Но именно поэтому такие термометры и стоят больше”, — говорит Сокк.

Если же нет времени для поиска и сравнения разной аптечной продукции, то аптекари Benu составили специальный набор, в котором собраны качественные товары для первых нужд матери и ребенка.

Тщательно следите за инструкциями по дозировке

Лекарства, предназначенные для младенцев, отличаются от препаратов для взрослых. “До трехмесячного возраста для снижения температуры и в качестве болеутоляющего используются свечи, которые применяются ректально. Младенец не может глотать таблетки и поэтому их нельзя давать ребенку из-за опасности удушения. Начиная с третьего месяца можно применять и сиропы, но они сохраняются открытыми недолгое время”, — пояснил провизор.