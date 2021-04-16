Я – мама
16.04.2021, 13:29

Чем пополнить домашнюю аптечку перед появлением ребенка? Когда нельзя сбивать детям температуру? Советы эстонского аптекаря

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Photo by Polina Tankilevitch from Pexels
У будущих родителей перед появлением нового гражданина мира довольно много дел - например, чем необходимо запастись и что еще предстоит узнать. Аптекарь дает советы о том, какие лекарства и препараты для ухода должны быть в доме, и как необходимо поступать в случае неожиданного заболевания ребенка.

Пополните домашнюю аптечку

По словам провизора Центральной аптеки Tõrva Benu Вирге Сокк, еще до рождения ребенка стоит запастись в аптеке необходимы средствами по уходу за новорожденным и медикаментами для решения типичных проблем со здоровьем. “Особое внимание требует ранка на пупке новорожденного — для полного залечивания ее необходимо несколько раз в день очищать, для чего хорошо подходит настойка календулы с антисептическим действием”, — рассказывает Сокк. Для очистки глаз и при необходимости носа можно использовать физраствор. Для облегчения насморка, по словам аптекаря, дома может быть раствор с содержанием морской соли, что помогает снять отек слизистой и способствует освобождению носа от секрета.

Неожиданный жар обычно настигает вечером и ночью, когда аптеки уже закрыты. “Дома точно должен быть термометр и свечи от высокой температуры. Для измерения температуры младенца лучше всего подходит инфракрасный термометр, который быстро показывает результат измерения — всего за несколько секунд. Но именно поэтому такие термометры и стоят больше”, — говорит Сокк.

Если же нет времени для поиска и сравнения разной аптечной продукции, то аптекари Benu составили специальный набор, в котором собраны качественные товары для первых нужд матери и ребенка.

Тщательно следите за инструкциями по дозировке

Лекарства, предназначенные для младенцев, отличаются от препаратов для взрослых. “До трехмесячного возраста для снижения температуры и в качестве болеутоляющего используются свечи, которые применяются ректально. Младенец не может глотать таблетки и поэтому их нельзя давать ребенку из-за опасности удушения. Начиная с третьего месяца можно применять и сиропы, но они сохраняются открытыми недолгое время”, — пояснил провизор.

Давая младенцу различные лекарства, необходимо тщательно следить за дозировкой. “С возрастом дозировка меняется и с этим всегда необходимо считаться. Например, если у ребенка жар в возрасте одного месяца и снова температура в 5 месяцев, то дозировка препаратов точно изменится. Дозировка лекарств от жара зависит от веса ребенка и за тим важно тщательно следить не только в случае младенцев, но и при лечении более старших детей”, — обращает Сокк особое внимание родителей.

Также она обращает внимание на условия хранения лекарств. “Чаще всего медикаменты хранят при комнатной температуре и в стороне от солнечного света — желательно в закрытом шкафу, а не на столе на кухне. Некоторые препараты нужно хранить в холодильнике — например, разведенные антибиотики. В таком случае аптекари обязательно скажут об этом”. Аптекарь также напоминает о том, что с точки зрения безопасности очень важно хранить лекарства в недоступном для детей месте.

Когда нужно сбивать температуру

Аптекарь настоятельно напоминает родителям, что температуру нельзя сбивать, если она не достигла 38,5 градусов. “Температура — это защитная функция организма, которая помогает уничтожать бактерии и ослабляет вирус”.

Также она обращает внимание, распространенные ранее методы лечения — например, с помощью гусиного жира или же обтирание ребенка водкой при жаре приносят скорее вред, чем пользу. “Ребенка с жаром стоит по возможности одеть полегче и снять подгузник. Точно нельзя наносить согревающие мази — например, гусиный жир или делать обтирание водкой. Если жар не спадает, то ребенка можно обтереть прохладной водой, но не ледяной”, — обучает Сокк.

В случае сомнений просите помощи

Если у родителей возникли сомнения по части методов лечения или применения лекарств, то аптекарь советует обязательно связаться с семейным врачом или посоветоваться с аптекарем. Также можно обратиться на круглосуточный номер консультации семейных врачей 1220 или же связаться с детским врачом Таллиннской Детской больницы по платному номеру 1599.

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