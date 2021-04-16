Чем пополнить домашнюю аптечку перед появлением ребенка? Когда нельзя сбивать детям температуру? Советы эстонского аптекаря(1)
Пополните домашнюю аптечку
По словам провизора Центральной аптеки Tõrva Benu Вирге Сокк, еще до рождения ребенка стоит запастись в аптеке необходимы средствами по уходу за новорожденным и медикаментами для решения типичных проблем со здоровьем. “Особое внимание требует ранка на пупке новорожденного — для полного залечивания ее необходимо несколько раз в день очищать, для чего хорошо подходит настойка календулы с антисептическим действием”, — рассказывает Сокк. Для очистки глаз и при необходимости носа можно использовать физраствор. Для облегчения насморка, по словам аптекаря, дома может быть раствор с содержанием морской соли, что помогает снять отек слизистой и способствует освобождению носа от секрета.
Неожиданный жар обычно настигает вечером и ночью, когда аптеки уже закрыты. “Дома точно должен быть термометр и свечи от высокой температуры. Для измерения температуры младенца лучше всего подходит инфракрасный термометр, который быстро показывает результат измерения — всего за несколько секунд. Но именно поэтому такие термометры и стоят больше”, — говорит Сокк.
Если же нет времени для поиска и сравнения разной аптечной продукции, то аптекари Benu составили специальный набор, в котором собраны качественные товары для первых нужд матери и ребенка.
Тщательно следите за инструкциями по дозировке
Лекарства, предназначенные для младенцев, отличаются от препаратов для взрослых. “До трехмесячного возраста для снижения температуры и в качестве болеутоляющего используются свечи, которые применяются ректально. Младенец не может глотать таблетки и поэтому их нельзя давать ребенку из-за опасности удушения. Начиная с третьего месяца можно применять и сиропы, но они сохраняются открытыми недолгое время”, — пояснил провизор.
Давая младенцу различные лекарства, необходимо тщательно следить за дозировкой. “С возрастом дозировка меняется и с этим всегда необходимо считаться. Например, если у ребенка жар в возрасте одного месяца и снова температура в 5 месяцев, то дозировка препаратов точно изменится. Дозировка лекарств от жара зависит от веса ребенка и за тим важно тщательно следить не только в случае младенцев, но и при лечении более старших детей”, — обращает Сокк особое внимание родителей.
Также она обращает внимание на условия хранения лекарств. “Чаще всего медикаменты хранят при комнатной температуре и в стороне от солнечного света — желательно в закрытом шкафу, а не на столе на кухне. Некоторые препараты нужно хранить в холодильнике — например, разведенные антибиотики. В таком случае аптекари обязательно скажут об этом”. Аптекарь также напоминает о том, что с точки зрения безопасности очень важно хранить лекарства в недоступном для детей месте.
Когда нужно сбивать температуру
Аптекарь настоятельно напоминает родителям, что температуру нельзя сбивать, если она не достигла 38,5 градусов. “Температура — это защитная функция организма, которая помогает уничтожать бактерии и ослабляет вирус”.
Также она обращает внимание, распространенные ранее методы лечения — например, с помощью гусиного жира или же обтирание ребенка водкой при жаре приносят скорее вред, чем пользу. “Ребенка с жаром стоит по возможности одеть полегче и снять подгузник. Точно нельзя наносить согревающие мази — например, гусиный жир или делать обтирание водкой. Если жар не спадает, то ребенка можно обтереть прохладной водой, но не ледяной”, — обучает Сокк.
В случае сомнений просите помощи
Если у родителей возникли сомнения по части методов лечения или применения лекарств, то аптекарь советует обязательно связаться с семейным врачом или посоветоваться с аптекарем. Также можно обратиться на круглосуточный номер консультации семейных врачей 1220 или же связаться с детским врачом Таллиннской Детской больницы по платному номеру 1599.