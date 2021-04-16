В Эстонии упаковку от косметики превращают в ящики для клумб. Куда можно сдать пустые тюбики и контейнеры, чтобы позаботиться о природе?

“Благодаря переработке пластиковых отходов с помощью нашей технологии можно переработать большое количество трудно обрабатываемого пластика, который является бременем для нашей планеты. Ящики для клумб и грядок — это один из простых и повседневных примеров того, как переработка пластика, обычно попадающего в бытовые отходы, создает новый, необходимый и устойчивый к любым погодным условиям продукт, который десятилетиями будет приносить пользу местным городским садовникам. Для производства одного ящика для грядок нам необходимо около 640 пластиковых упаковок”, — прокомментировал руководитель фирмы Neular.

В частности, в девяти магазинах Rimi по всей Эстонии установлены контейнеры Garnier, куда до конца мая можно сдать пустую невымытую пластиковую упаковку из-под косметических средств любой марки. Из собранной упаковки фирма Neular производит полностью перерабатываемые ящики для садовых клумб, которые будут подарены общественному саду Priisle в Таллинне. Благодаря новым ящикам для клумб сад общества может расшириться и нанять новых городских садовников.

“Нашим основным сырьем для производства повторно перерабатываемых материалов являются отходы пластиковой упаковки. Мы перерабатываем местное вторичное сырье (отходы), но большая их часть все равно поступает к нам из других европейских стран. В Эстонии много пластиковой упаковки выбрасывается вместе с бытовыми отходами, поэтому до нас она не доходит. Именно поэтому в сотрудничестве с местными партнерами мы постоянно ищем новые способы сбора и сортировки использованной пластиковой упаковки, которая в противном случае отправилась бы на свалку или была бы сожжена как бытовые отходы. С этой целью мы решили объединиться с сетью магазинов Rimi и брендом косметических товаров Gariner, и теперь мы даем новую жизнь пластиковой упаковке из-под старых косметических товаров в виде прекрасных ящиков для грядок”, — добавил Ранну.

По словам директора предприятия Neular Ило Ранну, существует множество возможностей и решений, как направить в повторное использование образующиеся пластиковые отходы, и в то же время внести свой вклад в решение глобальной проблемы с пластиком.

По словам лидера программы устойчивого развития Green Beauty Garnier в Эстонии Алины Бутиной, как предприятие индустрии красоты они ежедневно работают во имя того, чтобы сократить производство пластика и повысить экологичность упаковки.

“Этой кампанией мы хотим привлечь внимание именно к упаковке косметических продуктов, их сортировке и утилизации. Упаковку косметических товаров тоже можно сортировать. Если, например, в пластиковых бутылочках, тюбиках и баночках заканчивается содержимое, их не стоит выбрасывать вместе с бытовыми отходами, а лучше утилизировать как отходы упаковки или принести в ближайшие месяцы в контейнеры для сбора в магазинах Rimi”, — добавила Бутина.

По ее словам, одним из приоритетов Garnier является сокращение количества пластика в упаковке или его замена на альтернативные материалы. “Сегодня большинство упаковок производится из переработанного пластика, но к 2025 году вся упаковка станет многоразовой, перерабатываемой или компостируемой. Кроме того, мы уменьшим размер и вес упаковки и к 2030 году будем использовать пластик на биологической основе вместо пластика на ископаемом топливе”, — сказала Бутина.

По словам специалиста ответственного предпринимательства Rimi Катрин Батс, устойчивое развитие бизнеса является для них основным направлением на протяжении уже многих лет. “Теперь мы можем сказать, что мы больше не одиноки в своих заявлениях. Мы рады видеть, что все больше людей обращаются в магазины Rimi с интересными экологическими проектами, которые мы вместе можем реализовать. Этот проект является настоящим примером экономики замкнутого цикла, когда из пустых пластиковых упаковок создаются ящики для грядок и клумб”, — добавила она.

Контейнеры для сбора пустой упаковки Garnier находятся в магазинах Rimi в Таллинне (Lasnamäe Centrum, Ülemiste, Laagri, Haabersti, Sõpruse, Peterburi tee), в Тарту в Lõunakeskus, в Пярну в Kaubamajakas и в Вильянди в центре Uku. В контейнеры можно приносить пустые пластиковые упаковки из-под косметических товаров: бутылочки, тюбики, флаконы с дозаторами, баночки и др. Также подходят, например, тюбики от зубной пасты и туши для ресниц. В контейнеры нельзя выбрасывать металлическую упаковку, например аэрозоли и стеклянную упаковку.