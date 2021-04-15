Почему жители Эстонии стыдятся обращаться к психологам? Комментирует специалист по персоналу(8)
“Прожитый в условиях коронавирусного кризиса год сделал объектом пристального внимания душевное здоровье сотрудников и потребность в систематическом подходе к этому вопросу. Испытываемый людьми стресс всё сильнее, и опасность “выгорания” сейчас выше, чем когда-либо ранее. Несмотря на попытки предлагать консультационные услуги, менторство или коучинг, многие компании сталкиваются со следующей проблемой — люди стыдятся обращаться за профессиональной помощью”, — отмечает руководитель по персоналу в Circle K Eesti Пирет Каск. Она добавила, что эстонскому обществу ещё предстоит пройти долгий путь развития, прежде чем мы все достигнем осознания того, что получение профессиональной помощи — это нечто естественное и необходимое.
“Сфера заботы о душевном здоровье в Эстонии пока ещё недостаточно развита, поскольку в советском обществе, из которого мы вышли, внимание к психологическим проблемам считалось признаком слабости. На самом же деле попытки решить такие проблемы говорят о силе человека, ведь всегда проще опустить руки и сокрушаться о том, что ситуация вам неподвластна. Обвинять коллег по работе, окружающий мир или государственный строй всегда удобнее, нежели брать ответственность за своё душевное здоровье на себя”, — отметила Аве-Гайл Каскла-Куприс, организационный психолог и лидер программы “Võõras Sõber” (“незнакомый друг”).
“Да вы что! Какой ещё психолог? Я и без него справлюсь”
Circle K предлагает своим работникам возможность использования консультационной услуги “Незнакомый друг” с начала этого года, когда уже стали заметны серьёзные признаки усталости, обусловленной пандемией коронавирусной инфекции. “К сегодняшнему дню у нас имеется опыт с работниками, которые были искренне благодарны за возможность анонимно поделиться с кем-то своими проблемами и побеседовать. Но были и такие, кто говорил: „Да вы что! Какой ещё психолог? Я и без него справлюсь. Я же не какая-то там размазня””, — так описывает ситуацию руководитель по персоналу в Circle K Eesti. Люди также ссылаются на возможность поговорить со своими близкими и друзьями.
Лидер программы “Незнакомый друг” подчёркивает, что общение с близкими и обсуждение с ними своих забот — это хорошая возможность получить поддержку. Однако никогда не следует забывать, что близкие и друзья субъективны и стремятся давать различные советы. “Частенько друзья склонны поддакивать и соглашаться с вашей оценкой ситуации, что и понятно. Однако это не приведёт вас к решению, и проблема только усугубится. Профессиональный консультант же будет нейтральным”, — обратила внимание г-жа Каскла-Куприс.
По её словам, за помощью нужно обращаться сразу же как что-то начинает хотя бы немного беспокоить, а не только тогда, когда проблема уже превратилась в огромный снежный ком. “Профилактика всегда более эффективна, чем попытки устранить последствия, обычно принимающие форму “выгорания”, депрессии или тревожного расстройства. К получению профессиональной помощи следует относиться так же, как и к заботе о своём физическом здоровье. Ведь если вы споткнётесь и сломаете ногу, вы же не станете просто сидеть дома и ждать, пока всё само срастётся”, — объяснила лидер программы “Незнакомый друг”. Она добавила, что зачастую своевременная консультация может избавить от потребности в последующем лечении/терапии, ведь человеку бывает нужно просто выговориться и самому найти решение.
Усталость и тревога лишь усиливаются
При проблемах с душевным здоровьем люди больше всего боятся показать свою уязвимость и признать наличие беспокоящей проблемы. Хотя консультационная программа “Незнакомый друг” основана на принципе анонимности (то есть человеку не нужно раскрывать свою личность), принадлежность человека к компании всё равно фиксируется, чтобы у фирмы имелась информация об имеющихся в организации проблемах. “С точки зрения компании очень важно знать по категориям, что́ беспокоит работников (чтобы можно было обратить внимание на соответствующие факторы внутри компании). Например, причиной дополнительного напряжения может быть сама пандемия, работа из дома, удалённое руководство или какой-то другой фактор. Компания сможет удержать и поддержать своих работников только тогда, когда будет действовать на основе адекватной информации”, — сказала г-жа Каскла-Куприс.
Руководитель по персоналу в Circle K Eesti отдельно отметила, что как офисные сотрудники, так и персонал станций обслуживания сейчас находятся в условиях сильного стресса, и уровень тревожности является высоким. “Офисные сотрудники на сегодняшний день уже целый год как работают из дома. Все возможности для развлечений сейчас ограничены и получить психологическую разрядку очень сложно, ведь даже с коллегами приходится общаться только через интернет. Удалённое руководство также является совершенно новой темой для Circle K и поставило перед нами много серьёзных задач. Первая из них — повышение доверия руководителя к своим работникам и понимание того, что помимо выполнения должностных обязанностей многим сотрудникам приходится заниматься дома с переведёнными на дистанционное обучение детьми или с детьми дошкольного возраста, которым также требуется присмотр”, — отметила г-жа Каск.
В условиях ещё большего напряжения работают сотрудники, непосредственно контактирующие с клиентами (то есть коллективы станций обслуживания). “За последний год выросло число больничных, поскольку люди часто заболевают или уходят на обязательную самоизоляцию. Иными словами, укомплектовать смену становится всё тяжелее. Многие люди уже сильно устали, ведь пандемия коронавируса растянулась на действительно продолжительное время”, — пояснила гжа Каск и добавила, что теперь уже всё чаще можно услышать слово “Достало!”. Дополнительный стресс создают также постоянные изменения, новые ограничения и требования.
Руководитель по персоналу в Circle K Eesti выражает надежду, что компании продолжат уделять внимание душевному здоровью своих работников даже после того, как пандемия пойдёт на спад, и что в будущем у каждого заботливого работодателя будет иметься терапевт для своих работников. “Хотя сейчас к тематике душевного здоровья пока ещё относятся с лёгким скепсисом, наметилась тенденция в лучшую сторону, когда обращение за профессиональной помощью будет считаться нормальным, а пользу от такой помощи будут ценить”, — отметила Пирет Каск.