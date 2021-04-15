Почему жители Эстонии стыдятся обращаться к психологам? Комментирует специалист по персоналу

Circle K предлагает своим работникам возможность использования консультационной услуги “Незнакомый друг” с начала этого года, когда уже стали заметны серьёзные признаки усталости, обусловленной пандемией коронавирусной инфекции. “К сегодняшнему дню у нас имеется опыт с работниками, которые были искренне благодарны за возможность анонимно поделиться с кем-то своими проблемами и побеседовать. Но были и такие, кто говорил: „Да вы что! Какой ещё психолог? Я и без него справлюсь. Я же не какая-то там размазня””, — так описывает ситуацию руководитель по персоналу в Circle K Eesti. Люди также ссылаются на возможность поговорить со своими близкими и друзьями.

“Сфера заботы о душевном здоровье в Эстонии пока ещё недостаточно развита, поскольку в советском обществе, из которого мы вышли, внимание к психологическим проблемам считалось признаком слабости. На самом же деле попытки решить такие проблемы говорят о силе человека, ведь всегда проще опустить руки и сокрушаться о том, что ситуация вам неподвластна. Обвинять коллег по работе, окружающий мир или государственный строй всегда удобнее, нежели брать ответственность за своё душевное здоровье на себя”, — отметила Аве-Гайл Каскла-Куприс, организационный психолог и лидер программы “Võõras Sõber” (“незнакомый друг”).

“Прожитый в условиях коронавирусного кризиса год сделал объектом пристального внимания душевное здоровье сотрудников и потребность в систематическом подходе к этому вопросу. Испытываемый людьми стресс всё сильнее, и опасность “выгорания” сейчас выше, чем когда-либо ранее. Несмотря на попытки предлагать консультационные услуги, менторство или коучинг, многие компании сталкиваются со следующей проблемой — люди стыдятся обращаться за профессиональной помощью”, — отмечает руководитель по персоналу в Circle K Eesti Пирет Каск. Она добавила, что эстонскому обществу ещё предстоит пройти долгий путь развития, прежде чем мы все достигнем осознания того, что получение профессиональной помощи — это нечто естественное и необходимое.

Лидер программы “Незнакомый друг” подчёркивает, что общение с близкими и обсуждение с ними своих забот — это хорошая возможность получить поддержку. Однако никогда не следует забывать, что близкие и друзья субъективны и стремятся давать различные советы. “Частенько друзья склонны поддакивать и соглашаться с вашей оценкой ситуации, что и понятно. Однако это не приведёт вас к решению, и проблема только усугубится. Профессиональный консультант же будет нейтральным”, — обратила внимание г-жа Каскла-Куприс.

По её словам, за помощью нужно обращаться сразу же как что-то начинает хотя бы немного беспокоить, а не только тогда, когда проблема уже превратилась в огромный снежный ком. “Профилактика всегда более эффективна, чем попытки устранить последствия, обычно принимающие форму “выгорания”, депрессии или тревожного расстройства. К получению профессиональной помощи следует относиться так же, как и к заботе о своём физическом здоровье. Ведь если вы споткнётесь и сломаете ногу, вы же не станете просто сидеть дома и ждать, пока всё само срастётся”, — объяснила лидер программы “Незнакомый друг”. Она добавила, что зачастую своевременная консультация может избавить от потребности в последующем лечении/терапии, ведь человеку бывает нужно просто выговориться и самому найти решение.

Усталость и тревога лишь усиливаются