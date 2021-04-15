Восстановление волосяных фолликул при помощи единственного в мире филлера-биоревитализанта

Разбуди спящие фолликулы



Первый в мире филлер для волос Dr. Cyj Hair Filler разработан на основе инновационного пептидного комплекса и ретикулированной гиалуроновой кислоты, он предназначен для стимулирования роста волос и восстановления кожи волосистой части головы. Dr. Cyj Hair Filler улучшает микроциркуляцию и питание волос, что значительно ускоряет рост волос и останавливает их выпадение, активирует спящие волосяные фолликулы и укрепляет тонкие, ломкие волосы, возвращая им жизненную силу.



Стимулирование кожи головы при помощи филлера: что за процедура и кому она подходит?



Процедура подходит не только обладателям тонких волос, но и тем, кто в последнее время заметил у себя их усиленное выпадение. Она помогает справиться и с более серьезными задачами — будь то лечение алопеции у мужчин и женщин или увеличение коэффициента выживаемости волос при их трасплантации.

В состав препарата входят пептиды, которые отвечают за конкретные задачи. Каждый из них выполняет одну из следующих функций:

1. стимуляция образования нового слоя эмбриональных клеток фолликула

2. остановка выпадения волос, продление анагенной фазы роста волос

3. питание кожи головы и корней волос

4. защита клеток волос от воздействий стресса, вредных УФ-лучей, других вредных внешних факторов, ведущих к апоптозу клеток волосяного фолликула

5. стимуляция выработки нового коллагена

6. сдерживание депигментации волос

7. ретикулированная гиалуроновая кислота интенсивно увлажняет волосяной фолликул, стимулирует фибробласты, действует как антиоксидантная защита.

Сабина, специалист клиники vipMedicum: “Препарат помогает в ситуациях, когда, казалось бы, надежды нет”