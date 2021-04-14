Вешать магниты на холодильник нельзя. И вот почему(30)
Влияние магнитного поля на электронику
Слухи про негативное воздействие магнитного поля на бытовую технику отнюдь не безосновательны. Еще во времена первых ЭЛТ мониторов было установлено, что размещение магнитов в непосредственной близости к экрану может приводить к нарушению цветопередачи и способно вывести монитор из строя. Дело в том, что картинка этого типа экранов создается под воздействием на электроны магнитного поля. Поэтому они особенно восприимчивы к действию магнитов.
Камеры смартфона с оптической стабилизацией, имеют в своей конструкции движущиеся детали, которые также могут быть деформированы действием магнитного поля при близком размещении магнитов, например в чехле. То же касается и работы некоторых датчиков в смартфоне. Магниты способны нарушить работу компаса и магнитометра.
Негативное воздействие магнитов на здоровье
Магниты на холодильнике — не исключение. В мире есть множество людей, для которых электронные устройства это не просто очередной гаджет, а прибор, отвечающий за качество их жизни. Воздействие на них магнитного поля может оказаться фатальным. Речь идет об искусственных водителей ритма или кардиостимуляторах. Такие приборы устанавливаются хирургическим путем людям с нарушением сердечного ритма и они отвечают за правильную работу сердечной мышцы.
Людям с кардиостимуляторами запрещается подвергаться воздействию любых магнитов вблизи места имплантации, проходить процедуру МРТ и подносить мобильный телефон ближе, чем на 30 см к стимулятору.
Клинические испытания показали, что электронные схемы некоторых моделей таких устройств, попадая под действие магнитного поля, подвержены переходу в режим стимуляции с фиксированной частотой, что может вызывать ощущение неритмичного сердцебиения и даже фибрилляцию желудочков сердечной мышцы.
Генератор электрических импульсов, входящий в состав кардиостимулятора, может реагировать на спонтанную электрическую активность из внешних источников, в данном случае - магнитного поля, создаваемое магнитами, в результате может произойти внезапное прекращение его импульсов, либо, наоборот, импульсы будут генерироваться с очень высокой частотой (так называемый “убегающий кардиостимулятор”).
Справедливости ради, нужно отметить тот факт, что чувствительны данные приборы по большей части к неодимовым магнитам, которые встречаются среди сувенирной продукции довольно редко из-за их более высокой стоимости. От обычных черных ферритовых магнитов они отличаются серой поверхностью с металлическим блеском.
Вред для электронной начинки холодильников
Вторая потенциальная опасность магнитов на холодильнике — это воздействие магнитного поля на электронные дисплеи панели управления. Расположены они, как правило, на лицевой стороне современных холодильников. Дисплей может перестать подсвечиваться целиком, либо могут выйти из строя отдельные его сегменты. Или же, наоборот, могут внезапно “зажечься” все значки на лицевой панели. Итог один — дорогостоящий ремонт техники.
Негативное воздействие на жесткий диск компьютера
Схожая проблема может подстерегать любителей вешать магниты на корпус системного блока. Мощные магниты способны на близком расстоянии от жесткого диска отклонить его головку для чтения данных и вызвать ошибки. Поэтому большое количество магнитов может стать губительным и для компьютера.
Разрушение ЛКП
Не стоит забывать и о эстетической составляющей. Висящие слишком продолжительное время магниты на дверце могут отрицательно влиять на качество лакокрасочного покрытия. В результате под магнитами могут образовываться темные или желтые пятна, и даже коррозия, что точно не добавит лоска внешнему виду холодильника.
Заключение
Безусловно, пара магнитов, привезенных с собой в качестве сувениров из теплых, стран вряд ли способны принести серьезный вред вашей технике или здоровью. Но если на холодильнике не осталось “живого места”, последствия могут быть плачевными, поэтому не стоит пренебрегать потенциальной опасностью магнитного поля, а людям с любыми медицинскими приборами в теле и вовсе лучше держаться подальше от магнитов.