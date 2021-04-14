Вешать магниты на холодильник нельзя. И вот почему

Влияние магнитного поля на электронику

Слухи про негативное воздействие магнитного поля на бытовую технику отнюдь не безосновательны. Еще во времена первых ЭЛТ мониторов было установлено, что размещение магнитов в непосредственной близости к экрану может приводить к нарушению цветопередачи и способно вывести монитор из строя. Дело в том, что картинка этого типа экранов создается под воздействием на электроны магнитного поля. Поэтому они особенно восприимчивы к действию магнитов.

Камеры смартфона с оптической стабилизацией, имеют в своей конструкции движущиеся детали, которые также могут быть деформированы действием магнитного поля при близком размещении магнитов, например в чехле. То же касается и работы некоторых датчиков в смартфоне. Магниты способны нарушить работу компаса и магнитометра.

Негативное воздействие магнитов на здоровье

Магниты на холодильнике — не исключение. В мире есть множество людей, для которых электронные устройства это не просто очередной гаджет, а прибор, отвечающий за качество их жизни. Воздействие на них магнитного поля может оказаться фатальным. Речь идет об искусственных водителей ритма или кардиостимуляторах. Такие приборы устанавливаются хирургическим путем людям с нарушением сердечного ритма и они отвечают за правильную работу сердечной мышцы.

Людям с кардиостимуляторами запрещается подвергаться воздействию любых магнитов вблизи места имплантации, проходить процедуру МРТ и подносить мобильный телефон ближе, чем на 30 см к стимулятору.

Клинические испытания показали, что электронные схемы некоторых моделей таких устройств, попадая под действие магнитного поля, подвержены переходу в режим стимуляции с фиксированной частотой, что может вызывать ощущение неритмичного сердцебиения и даже фибрилляцию желудочков сердечной мышцы.