Японские депутаты надели искусственные животы, чтобы понять беременных женщин

По словам организатора инициативы Такако Сузуки, ей хотелось, чтобы законодатели испытали хотя бы часть тех трудностей, с которыми сталкиваются беременные, и помогли создать в Японии более безопасное для женщин общество, пишет Vice. Добровольными участниками стали трое ее коллег из правящей в Японии либерально-демократической партии.

Согласно условиям эксперимента, каждое утро депутаты должны надевать на себя специальные жилеты весом более семи килограммов, выпуклости на которых имитируют беременный живот и молочные железы. Носить жилеты нужно весь рабочий день, а снимать их разрешается только во время пленарных заседаний правительства. Все остальное время дня, добираясь до работы и обратно, делая покупки или занимаясь домашними делами, чиновники будут носить на себе жилет.

«Стоять, сидеть, оборачиваться, делать другие обычные движения – все это очень болезненно», — написал один из участников эксперимента после дня, проведенного с «животом».

“Это действительно тяжело”, — подтвердил его коллега. Еще один участник, депутат Масанобу Огура, написал в твиттере, что уже извлек пользу из участия в эксперименте: испытав и представив, через что приходится проходить беременным женщинам, он сможет сделать их жизнь легче.

Между тем, некоторые японки называют эксперимент “представлением”, считая, что вместо того, чтобы надевать “беременные” жилеты, политикам необходимо предпринимать реальные действия для помощи и поддержки беременных. Кроме того, по мнению женщин, утяжеленные жилеты даже близко не отражают того, что в реальности испытывают беременные, — токсикоз, учащенное мочеиспускание, в том числе по ночам, боли в тазобедренных суставах, и многое другое.

В Японии самый низкий уровень рождаемости среди развитых стран мира, и в целом плохо обстоят дела не только с социальной поддержкой беременных и матерей с детьми, но и отношением к ним в обществе.

В японском языке даже существует специальный термин “matahara”, обозначающий травлю и дискриминацию беременных женщин на работе. Как рассказала в интервью Vice жительница Осаки Рие Накамура, мама шестимесячного мальчика, в начале беременности она страдала от тяжелого токсикоза и постоянной угрозы выкидыша, но ей приходилось скрывать свое состояние от начальника, иначе ее бы уволили. А когда беременность стала уже заметна, Рие и ее беременный живот сделались предметом постоянных обидных шуток со стороны коллег мужского пола, которые даже нарочно врезались в нее и толкались, изображая, что она занимает слишком много места в офисе.