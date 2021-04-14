Весеннее расхламление: как сделать перезагрузку дома? Советы организатора пространства из Эстонии

Разгрузив свой дом от ненужных вещей, вы освободите не только шкафы и квадратные метры, но и пространство для новых идей, а также время для самого ценного в вашей жизни. Звучит как общие слова? Но это действительно происходит, как только вы оставляете вокруг себя только самые любимые и нужные вещи, и находите для каждой из них своё определённое место.

Расхламление — просто выбросить хлам?



На самом деле, процесс расхламления чуть сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Бывало у вас, например, так, что вы решили расхламить шкаф или письменный стол, а начав разбирать, зависали на фотографиях, письмах или открытках? Или вроде только всё выбрасывали, а через пару недель опять какие-то лишние вещи вокруг?

Но если следовать нескольким простым правилам, результат будет! А если избавиться от хлама во всём доме разом, вам больше не придётся делать генеральные уборки!

Как же расхламляться?



1. Расхламляйтесь по категориям или зонам, вытаскивая одновременно всё из шкафов.

Например, разбирая одежду, стоит вытащить предметы своего гардероба из всех шкафов и комодов, не забыв и про сезонную одежду, которая может лежать отдельно. Расхламляясь на кухне, тоже нужно вытащить абсолютно всё, что там находится. А если какая-то посуда хранится в других комнатах, обязательно достать и её.

Таким образом вы сможете реально оценить количество вещей, найти возможные “дубликаты” и увидеть свежим взглядом, какое пространство для хранения у вас есть.

2. Двигайтесь от простого к сложному, от личных вещей к общим.

Начинать легче всего со своей одежды, а сентиментальные вещи, памятные подарки, фотографии, открытки лучше оставить на потом. К тому моменту, как вы доберётесь до них, вы уже научитесь слышать себя и будете принимать решения легче и быстрее. Иначе же, начав с памятных сувениров и писем, есть риск, что абсолютно всё будет казаться обязательно нужным и ценным.

3. Фокус на том, что вы хотите сохранить!