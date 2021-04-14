Весеннее расхламление: как сделать перезагрузку дома? Советы организатора пространства из Эстонии
Разгрузив свой дом от ненужных вещей, вы освободите не только шкафы и квадратные метры, но и пространство для новых идей, а также время для самого ценного в вашей жизни. Звучит как общие слова? Но это действительно происходит, как только вы оставляете вокруг себя только самые любимые и нужные вещи, и находите для каждой из них своё определённое место.
Расхламление — просто выбросить хлам?
На самом деле, процесс расхламления чуть сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Бывало у вас, например, так, что вы решили расхламить шкаф или письменный стол, а начав разбирать, зависали на фотографиях, письмах или открытках? Или вроде только всё выбрасывали, а через пару недель опять какие-то лишние вещи вокруг?
Но если следовать нескольким простым правилам, результат будет! А если избавиться от хлама во всём доме разом, вам больше не придётся делать генеральные уборки!
Как же расхламляться?
1. Расхламляйтесь по категориям или зонам, вытаскивая одновременно всё из шкафов.
Например, разбирая одежду, стоит вытащить предметы своего гардероба из всех шкафов и комодов, не забыв и про сезонную одежду, которая может лежать отдельно. Расхламляясь на кухне, тоже нужно вытащить абсолютно всё, что там находится. А если какая-то посуда хранится в других комнатах, обязательно достать и её.
Таким образом вы сможете реально оценить количество вещей, найти возможные “дубликаты” и увидеть свежим взглядом, какое пространство для хранения у вас есть.
2. Двигайтесь от простого к сложному, от личных вещей к общим.
Начинать легче всего со своей одежды, а сентиментальные вещи, памятные подарки, фотографии, открытки лучше оставить на потом. К тому моменту, как вы доберётесь до них, вы уже научитесь слышать себя и будете принимать решения легче и быстрее. Иначе же, начав с памятных сувениров и писем, есть риск, что абсолютно всё будет казаться обязательно нужным и ценным.
3. Фокус на том, что вы хотите сохранить!
Ваша цель в процессе расхламления — окружить себя любимыми вещами, которыми вы с удовольствием пользуетесь, чтобы приблизиться к тому стилю жизни, о котором вы мечтаете. Расхламляясь, перед вами не должна стоять задача выбросить как можно больше. Не надо искать вещи, от которых хотите избавиться. Надо искать вещи, которые хотите сохранить! Берите каждый предмет в руки и задавайте себе вопросы: приносит ли он мне радость? Нравится ли он мне? Когда я его использую?
4. Распределяйте вещи по трем группам: точно хочу сохранить, точно не хочу сохранить, сомневаюсь.
Вещи, которые вы не хотите сохранить, можно сразу же разделить ещё на подгруппы в зависимости от того, в каком они состоянии и что вы хотели бы сделать с ними: выбросить, по возможности отправив на переработку, отдать или продать. Вещи, которые вызывают у вас сомнение и относительно которых вы не можете принять решение в моменте, можно отложить в отдельной коробке на 3 месяца. Спустя 3 месяца снова достаньте их, тогда решение уже будет очевидно.
5. Расхламляйте свои вещи самостоятельно или с организатором пространства.
Расхламляясь, именно вы должны почувствовать и решить, хотите вы иметь ту или иную вещь или нет. Делая это без родственников и подруг, вы можете избежать лишних возгласов вроде: “Как, ты хочешь выбросить этот свитер?!” или “Этот тостер ведь совсем новый!”. Поверьте, вам и своих сомнений будет достаточно!
6. Разбирайте только свои вещи.
Иногда кажется, что именно вещи мужа или детей создают бардак и ощущение захламленности, и возникает сильное желание разобраться именно с ними. Но лучше не переходить границы, начать расхламление со своих личных вещей и затем перейти к общим вещам. Личные вещи других членов семьи ни в коем случае не надо трогать, потому что отношения дороже порядка! Пусть домочадцы вдохновятся вашим примером, тогда вам будет легче мотивировать и вовлечь их в глобальное расхламление!
Убрав лишние вещи и оставив только самые любимые и нужные, вы уже вдохнёте в свой дом ощущение свободы, свежести и весны!
Нет сил и времени на расхламление во всём доме? Начните со своего гардероба, потому что в ближайшие дни всё равно придётся доставать более лёгкую одежду, если вы ещё этого не сделали. Или же расхламите балкон и организуйте там уютное место, где можно устроить чаепитие и почитать книгу, или же перенести туда рабочее место. Или расхламите любую другую зону, которая раздражает вас больше всего!
Какие ещё простые шаги помогут впустить весну в дом?
- Проверьте, все ли рождественско-новогодние украшения и прочие атрибуты зимы у вас убраны;
- Помойте окна, проветрите хорошенько и повесьте чистые светлые занавески;
- Смените декор в доме: салфетки, скатерти, подушки, красивые композиции и т. д. Но будьте осторожны! Декор в комнате, где и так уже много всего, может только усугубить ситуацию.
- Позаботьтесь о себе! Весна в доме начинается с вашего внутреннего состояния и весны в душе!
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Об авторе:
Наталья Клименкова — профессиональный консультант по организации пространства из Таллинна, автор проекта Pro Organized Space и молодая мама, которая, оказавшись дома с ребёнком, сильнее прежнего ощутила влияние физической среды и быта на нас.
До того, как погрузиться в организацию пространства, я больше 10 лет работала в сфере молодёжной работы, образования и обучения на протяжении всей жизни, поэтому работа с людьми — направить, поддержать, вдохновить, поделиться информацией и профессиональным лайфхаком — это моё призвание, а организованное пространство для меня — это не цель, а средство, точка опоры и старт для развития.
Я помогаю навести порядок в доме раз и навсегда и построить систему, которая подходит именно Вам, чтобы жить в порядке и не сходить с ума от бесконечной уборки и хаоса. Больше полезных советов по организации пространства дома — в блоге в инстаграм @proorganized.space.
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