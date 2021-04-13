Школьница умерла после выговора завуча за ролик в TikTok. Что известно?

8 апреля трое школьников, два мальчика и одна девочка (а несколько позже — и их родители) были вызваны к завучу для беседы о шестисекундном ролике в соцсети TikTok. Спустя несколько часов, написав подруге по WhatsApp, что у нее “расплывается и болит в глазах”, девочка упала без сознания у себя дома на кухне.

Что случилось в Рубцовске 8 апреля

Причиной вызова трех лицеистов к завучу Ольге Рыблевой, исполняющей обязанности директора (75-летняя директор Нина Иванова находится на длительном больничном) стал обычный неполитический ролик.

“Наташа сняла на телефон, как мальчик вытирает с брюк корректор [замазку]; одноклассник выложил это видео в TikTok”, — рассказала Би-би-си близкая знакомая семьи школьницы. — Завуч вызвала в школу всех участников: Наташу, того, кого снимали, и того, кто выложил. Беседу начали проводить до прихода мамы Наташи. Наташа плакала, когда пришла мама. Мама Наташу не ругала, стала выяснять, почему плачет ее дочь… Детям объяснили, что нельзя снимать других без [их] согласия и выкладывать в интернет. Как общалась завуч, я не знаю. Мама не уточняла”.

Выведя ребенка со слезами на глазах от завуча лицея, мать повела ее в магазин. Там Наташе купили куртку на весну и игрушку. Это подбодрило девочку.

Дома, как рассказала Би-би-си близкая знакомая семьи, “посидели и мама пошла на улицу, ухаживать за козами” (семья живет в частном секторе Рубцовска, небольшого, но некогда значимого промышленного города на Юге Сибири). Наташу мать попросила сделать домашнее задание. В момент, когда она в последний раз видела девочку живой, она была в своей комнате и садилась за уроки.

“Управившись с козами, мать нашла дочь на кухне у входной двери, — рассказала Би-би-си приятельница матери Наташи. — Позже мы узнали, что она написала подруге в WhatsApp, что у нее расплывается и болит в глазах”.

Причину смерти следствие пока выясняет.