13.04.2021, 10:50
Эксперименты с волосами, маникюр своими руками и капелька автозагара. Секреты красоты эстонской певицы Ники Марула
Фото: Константин Татар
Известная эстонская певица Ника Марула рассказала журналу JANA Luxury, как экспериментирует со своей внешностью и почему предпочитает домашние процедуры салонным.
Ника Марула, певица
— Я люблю поэкспериментировать над собой, чтобы найти тот правильный образ, за которым было бы интересно наблюдать в первую очередь самой себе. Увидеть себя каждый раз в новом амплуа – это здорово!
Правда, из-за этого у меня типичная сложная история с волосами. Когда нужно было высветлить волосы, сделала сначала мелирование, потом решила, что этого мало, покрасилась полностью в блонд. В итоге волосы – до свидания. Начинаешь решать эту проблему – наращиваешь. Нарощенные волосы выпадают вместе со своими. И так три года по кругу. В итоге наконец пришла к тому, что нужно лечить волосы и отращивать.
Как-то так сложилось, что маникюр я делаю сама – это мое хобби, и уже несколько лет выбираю только белый лак. И макияж делаю сама. Конечно, перед серьезным выступлением или фотосессией обращаюсь к визажистам. Но в основном все это интересно и несложно – базовым техникам можно научиться на YouTube и потом экспериментировать.
Для меня уход за лицом, телом – это целый ритуал. Интереснее даже делать все самой, чем ходить к мастерам. Я очень люблю все эти маски, патчи, устраивать себе спа-день.
Косметические процедуры и уколы красоты точно не моя история, ни разу не делала. Хотя многие подозревают, что я увеличила губы с помощью гиалуронового филлера, но, к счастью, мои пухлые губы передались мне по наследству.
Вообще, самое главное – высыпаться. И навязчивая идея опять блондировать волосы, и микроморщинки, и все остальное, что мы себе придумываем, чудесным образом рассасывается, стоит лишь поспать.
И да, у меня есть один лайфхак! Когда лицо бывает прямо болезненно бледным, и даже тональный крем не спасает, помогает палочка-выручалочка – автозагар на масляной основе. Стоит добавить его в обычный крем – и наутро просыпаешься со свежим, здоровым лицом с легким оттенком загара.
Как-то так сложилось, что маникюр я делаю сама – это мое хобби, и уже несколько лет выбираю только белый лак. И макияж делаю сама. Конечно, перед серьезным выступлением или фотосессией обращаюсь к визажистам. Но в основном все это интересно и несложно – базовым техникам можно научиться на YouTube и потом экспериментировать.
Для меня уход за лицом, телом – это целый ритуал. Интереснее даже делать все самой, чем ходить к мастерам. Я очень люблю все эти маски, патчи, устраивать себе спа-день.
Косметические процедуры и уколы красоты точно не моя история, ни разу не делала. Хотя многие подозревают, что я увеличила губы с помощью гиалуронового филлера, но, к счастью, мои пухлые губы передались мне по наследству.
Вообще, самое главное – высыпаться. И навязчивая идея опять блондировать волосы, и микроморщинки, и все остальное, что мы себе придумываем, чудесным образом рассасывается, стоит лишь поспать.
И да, у меня есть один лайфхак! Когда лицо бывает прямо болезненно бледным, и даже тональный крем не спасает, помогает палочка-выручалочка – автозагар на масляной основе. Стоит добавить его в обычный крем – и наутро просыпаешься со свежим, здоровым лицом с легким оттенком загара.
Статья опубликована в журнале JANA Luxury. Если вам понравилась статья, и вы хотели бы бесплатно заказать следующий номер журнала, это можно сделать здесь. Закажите бесплатно JANA Luxury!