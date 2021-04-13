Эксперименты с волосами, маникюр своими руками и капелька автозагара. Секреты красоты эстонской певицы Ники Марула

Правда, из-за этого у меня типичная сложная история с волосами. Когда нужно было высветлить волосы, сделала сначала мелирование, потом решила, что этого мало, покрасилась полностью в блонд. В итоге волосы – до свидания. Начинаешь решать эту проблему – наращиваешь. Нарощенные волосы выпадают вместе со своими. И так три года по кругу. В итоге наконец пришла к тому, что нужно лечить волосы и отращивать.Как-то так сложилось, что маникюр я делаю сама – это мое хобби, и уже несколько лет выбираю только белый лак. И макияж делаю сама. Конечно, перед серьезным выступлением или фотосессией обращаюсь к визажистам. Но в основном все это интересно и несложно – базовым техникам можно научиться на YouTube и потом экспериментировать.Для меня уход за лицом, телом – это целый ритуал. Интереснее даже делать все самой, чем ходить к мастерам. Я очень люблю все эти маски, патчи, устраивать себе спа-день.Косметические процедуры и уколы красоты точно не моя история, ни разу не делала. Хотя многие подозревают, что я увеличила губы с помощью гиалуронового филлера, но, к счастью, мои пухлые губы передались мне по наследству.Вообще, самое главное – высыпаться. И навязчивая идея опять блондировать волосы, и микроморщинки, и все остальное, что мы себе придумываем, чудесным образом рассасывается, стоит лишь поспать.И да, у меня есть один лайфхак! Когда лицо бывает прямо болезненно бледным, и даже тональный крем не спасает, помогает палочка-выручалочка – автозагар на масляной основе. Стоит добавить его в обычный крем – и наутро просыпаешься со свежим, здоровым лицом с легким оттенком загара.

Статья опубликована в журнале JANA Luxury. Если вам понравилась статья, и вы хотели бы бесплатно заказать следующий номер журнала, это можно сделать здесь. Закажите бесплатно JANA Luxury!