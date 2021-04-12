Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года

Овен. Овнам стоит в начале недели почаще пользоваться дыхательной гимнастикой, потому что первые два ее дня будут не самыми приятными. Ночные светила не смогут поддержать Овнов. Их воздействие окажется максимально неприятным во вторник. В среду ситуация изменится на противоположную. Остаток недели принесет Овнам порядок и равновесие во всех жизненных направлениях. Самым опасным врагом для Овнов станет лень. Не стоит откладывать на потом то, что можно сделать сразу. Это поможет им сохранить деньги и уважение.

Телец. В целом неделя будет достаточно беспокойной. Именно поэтому и в работе, и в любви представителям данного знака стоит попробовать закрепить уже достигнутый результат, а не пытаться достичь чего-то нового. Если Тельцы начнут сильно уставать, то ближе к концу рабочей недели им стоит поработать над восстановлением сил и состояния своего биополя. Они не должны остаться в проигрыше, ведь звезды почти все время будут на их стороне, но их влияние будет не таким ощутимым, как раньше.

Близнецы. Не нужно спешить с выходом из зоны комфорта. Близнецам не стоит делать того, что может их расстроить или выбить из колеи. Нельзя забывать, что апрельские звезды в целом позитивны, поэтому продолжается период, когда Близнецы на коне. У этих людей будет очень мощная интуиция, которая не раз спасет их от фиаско. Пришло время подумать о своем жизненном пути, провести глубокий самоанализ и задуматься о будущем. Это поможет узнать, идут ли они против своего предназначения.

Рак. Начало недели для Раков может оказаться тревожным и полным неприятных моментов. Не стоит паниковать, ведь после каждого трудного дня на помощь может прийти медитация. Важные деловые встречи лучше перенести на среду, четверг или пятницу. Выходные желательно посвятить смене обстановки, путешествиям, спорту, общению с близкими. Во второй половине недели можно ходить на свидания. Астрологи советуют Ракам не искать скрытого смысла в неудачах и проблемах. Все следует логике.