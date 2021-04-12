Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Овен. Овнам стоит в начале недели почаще пользоваться дыхательной гимнастикой, потому что первые два ее дня будут не самыми приятными. Ночные светила не смогут поддержать Овнов. Их воздействие окажется максимально неприятным во вторник. В среду ситуация изменится на противоположную. Остаток недели принесет Овнам порядок и равновесие во всех жизненных направлениях. Самым опасным врагом для Овнов станет лень. Не стоит откладывать на потом то, что можно сделать сразу. Это поможет им сохранить деньги и уважение.
Телец. В целом неделя будет достаточно беспокойной. Именно поэтому и в работе, и в любви представителям данного знака стоит попробовать закрепить уже достигнутый результат, а не пытаться достичь чего-то нового. Если Тельцы начнут сильно уставать, то ближе к концу рабочей недели им стоит поработать над восстановлением сил и состояния своего биополя. Они не должны остаться в проигрыше, ведь звезды почти все время будут на их стороне, но их влияние будет не таким ощутимым, как раньше.
Близнецы. Не нужно спешить с выходом из зоны комфорта. Близнецам не стоит делать того, что может их расстроить или выбить из колеи. Нельзя забывать, что апрельские звезды в целом позитивны, поэтому продолжается период, когда Близнецы на коне. У этих людей будет очень мощная интуиция, которая не раз спасет их от фиаско. Пришло время подумать о своем жизненном пути, провести глубокий самоанализ и задуматься о будущем. Это поможет узнать, идут ли они против своего предназначения.
Рак. Начало недели для Раков может оказаться тревожным и полным неприятных моментов. Не стоит паниковать, ведь после каждого трудного дня на помощь может прийти медитация. Важные деловые встречи лучше перенести на среду, четверг или пятницу. Выходные желательно посвятить смене обстановки, путешествиям, спорту, общению с близкими. Во второй половине недели можно ходить на свидания. Астрологи советуют Ракам не искать скрытого смысла в неудачах и проблемах. Все следует логике.
Лев. Львам начать неделю астрологи рекомендуют с уборки дома и избавления от вещей, притягивающих неприятности. Пришла пора серьезно поработать над окружающей обстановкой, над собственным стилем. Во второй половине недели можно обновить гардероб, сделать новую прическу. Нужно оставаться в самой гуще событий, не пасуя перед трудностями. Также эксперты рекомендуют Львам помогать окружающим. Нужно быть дружелюбнее и щедрее, потому что есть шанс встретить новых друзей, приятных людей.
Дева. У Дев в середине недели ожидается сложный период, так как существенно ослабнет их защита от токсичных людей. В период с 12 по 18 число Вселенная внесет коррективы в жизнь Дев. Возможно, что они покажутся не самыми приятными, но со временем выяснится обратное. Представителям этого знака стоит оставаться мудрыми, смиренными, но внимательными. Девы смогут обрести свежий взгляд на жизнь, посмотреть на нее под другим углом. Это раскроет их потенциал в будущем.
Весы. У Весов появится возможность лучше чувствовать людей. Звезды повысят их эмпатию, что откроет перед ними новые двери в любви, дружбе и в бизнесе. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают также, что это позволит Весам лучше чувствовать ложь. Также люди этого знака смогут проще отделять важное от напускного. Шансы на успех в любви для тех, кто в поиске второй половинки, — 50 на 50. Проблема в окружающих, а не в Весах. Люди на этой неделе менее доверчивы и не так открыты. В бизнесе и в работе шансы на удачное завершение дел гораздо выше.
Скорпион. Скорпионам стоит быть последовательными во всем. Звезды дадут им удачу и хорошее настроение, если представители этого знака в поисках успеха начнут следовать пяти простым шагам. Риски и авантюры сейчас ни к чему. Если часто рисковать, это может спровоцировать появление новых переменных, которые ранее не учитывались. Иначе говоря, Скорпионы встретятся с неурядицами, доселе не знакомыми. Это значит, что осторожность первостепенна во всем. Астрологи советуют заняться укреплением семейных уз, навестить родителей.
Стрелец. У Стрельцов первая половина недели будет очень насыщенной и непростой. Утренние ритуалы на успех помогут им сохранить везение в любой ситуации, ведь главное - это правильный настрой с первых минут дня. Астрологи рекомендуют Стрельцам быть осторожнее в общении. Люди могут притворяться их друзьями, идти на манипуляции и хитрости ради достижения целей. Больше всего везти будет тем, кто самостоятелен и не просит ни у кого поддержки. Стрельцам нельзя показывать неуверенность и слабость.
Козерог. Козероги в самом конце недели обретут покой и умиротворение, но станут чуть более уязвимыми к негативу. Также в конце недели возможны ссоры и конфликты в семье. Важно избегать ругани по мелочам и работать над обретением гармонии. Астрологи советуют Козерогам не бояться меняться изнутри. Если будут предпосылки к смене мировоззрения и постановке новых целей, лучше не бояться этого. Изменения пойдут этим людям на пользу. Также Козероги смогут на этой неделе найти потерянные в прошлом вещи.
Водолей. У Водолеев наступает не самый простой период в любовной сфере. Астрологи советуют им избавиться от вредных привычек, которые отравляют отношения и биополе. Всем одиноким людям данного знака стоит сфокусироваться на работе и делах по дому. Можно начать делать ремонт, провести генеральную уборку либо сделать перестановку мебели. Водолеям стоит перестать общаться с людьми, которые думают, что они всегда правы. Такие личности могут принести много бед и проблем. В финансовой сфере лучше не совершать опрометчивых поступков.
Рыбы. Рыбам стоит знать, как знаки Зодиака выражают свои чувства, чтобы научиться определять чужую симпатию. Это идеальный период для романтики и поисков второй половинки. Можно знакомиться, ходить на свидания. Эта неделя - идеальный период для заведения странички на сайтах знакомств. Астрологи считают, что любовь, встреченная на просторах интернета, будет очень крепкой и долгой. Что касается финансовых дел, то заниматься ими максимально активно стоит начиная со среды. На выходных Рыбам эксперты советуют заняться шопингом.