Ученые узнали, почему из-за стресса выпадают волосы

Известно, что волосяные фолликулы в коже млекопитающих регулируют рост волос при помощи взаимодействия между гормонами, нейропептидами и иммунными клетками. У них есть периоды роста, регрессии и покоя. Когда стволовые клетки в основании фолликулов неактивны, новые волосы после выпадения старых не растут.

Ученые заставили лабораторных мышей испытать относительно безвредный стресс — наклоняли их клетки и заставляли свет мигать. Они удостоверились, что такая “встряска” увеличивала время, в течение которого эпидермальные стволовые клетки отдыхали.

Затем они установили, что за стресс у мышей отвечает гормон кортикостерон. Когда мыши получали дополнительную дозу кортикостерона, это оказывало на них такое же влияние, как и стресс.

Когда ученые удалили мышам источник кортикостерона хирургически, волосяные фолликулы животных активизировались и стали регенерировать с очень небольшими периодами отдыха. Эффект сохранился, даже когда мыши состарились.

Оказалось, что кортикостерон воздействует на волосяной сосочек — нижнюю часть волосяного фолликула, говорится в исследовании, опубликованном в Nature. Он не дает сосочку вырабатывать нужный белок GAS6.

У человека есть собственный гормон стресса — кортизол. Ученым осталось проверить, воздействует ли он на волосяные фолликулы так же, как кортикостерон у мышей. Если схема подтвердится, ученые вплотную приблизятся к решению проблемы выпадения волос.