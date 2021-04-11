"Бывает, что ты начинаешь за месяц-два рыдать, чтобы на выпускном улыбаться": воспитатели детского сада в Ласнамяэ рассказали о непростой профессии
Как вы попали в профессию?
Наталья: это очень интересная история, с самого начала я мечтала стать дояркой. В то время были популярны передачи про приусадебные участки, красивую жизнь. Но мой папа сказал, что в 15 лет меня не отправит меня учиться в Россию, потому что только там были такого плана училища. Он посоветовал мне отучиться 10 классов и пойти в ветеринарную клинику. Но между 8 и 9 классами я поехала вожатой в пионерский лагерь, там меня и ”затянуло” в педагогику. После этого закончила школу, отработала еще 2 года в 45й школе пионервожатой. Параллельно училась заочно на дошкольном отделении нашей педагогической семинарии. И когда я услышала, что открывается новый инновационный детский сад с компьютерным классом и бассейном, я пошла устраиваться туда на работу. Так как места учителей были заняты, то я начала работать в качестве няни. В тот период я и познакомилась с моими девчонками-подружками, которые тогда пришли ко мне на практику.
Анна: Кстати, я тоже думала о профессии доярки в детстве, но как-то сильно на этом не концентрировалась. У меня была тетушка, которая всю жизнь проработала в детском саду: и она меня всю жизнь подталкивала, мол, я хорошо рисую, занимаюсь музыкой, поэтому иди в педагогическое училище или институт. Еще до 10 класса я проходила обучение УПК (учебно-производственный комбинат), поэтому когда я закончила школу, у меня была корочка, что я прошла курс по дошкольной педагогике. После этого я легко поступила в педагогическое училище и закончила его с красным дипломом. И как молодой специалист уже в январе пошла работать в детский садик.
Татьяна: Я также училась в школе в Таллинне. Там у нас тоже было УПК, я была старшей пионервожатой. То есть, жизнь всегда была связана с педагогикой. После школы я поступила в педагогическое училище, там я познакомилась с Анной Юрьевной, в одной группе учились. Вместе с ней проходили практику в детском саду и там же вместе остались работать. Первый наш праздник с Аней состоялся в это же время — это была масленица, где мы были скоморохами. По ходу праздника я должна была легонько ее подтолкнуть. И вот я ее подтолкнула так, что сбила с головы ее картуз, и оттуда вывалилась коса. В общем, весело было.
Какие у вас самые яркие воспоминания, связанные с работой? Может быть, первый рабочий день?
Наталья: У меня первое воспоминание о практике связано с Таней, я помню ее сумасшедшие глаза, потому что было много детей — группу в тот момент посещало около 30 детей, и это был отпускной сезон, лето. Я помню момент, когда группу пришла с прогулки, я накрыла на стол и ждала детей. И вот картина, один мальчик выходит из туалета с дверью в руках — он просто вынес ее, а в это время девочка с длинными волосами перевернула горшок с землей на свои кудри, которые невозможно было потом расчесать. И вот в Таниных больших глазах читалось, что она пожалела, что пошла в педагогику. Нас было двое, а их было тридцать!
Вы так долго работаете на одном месте, что, наверное, знаете друг о друге все. Как вообще складывались у вас отношения? И каков ваш остальной коллектив?
Анна: Мы действительно, наверное, такие ”динозавры”, все тридцать лет работаем на одном месте. Кто-то из коллектива пришел позже, хотя по возрасту даже старше нас, но мы очень поддерживаем друг друга. И дело не только в работе, мы и путешествуем вместе, отдыхаем. Мы вообще не устаем друг от друга. В работе это очень важно
Наталья: Тут еще такой момент, мы же вращаемся в педагогическом коллективе, и у нас подбор людей таких, которые хотят развиваться бесконечно. То есть, наша задача не просто отдать родителям живого-здорового ребенка обратно. Мы, как нас иногда называют, не просто ”пастухи”, а действительно ориентируемся на развитие ребенка. Плюс еще мы все одногодки втроем, мы живем на одной волне, мы вместе замуж выходили в один год, дети у нас родились примерно в одно время, друг у друга на свадьбах гуляли. Это сближает, и ты переживаешь, если у человека что-то происходит в жизни. И вокруг нас такие же девочки. Действительно, это мы 30 лет вместе, а так, мы могли бы сейчас прийти сюда целым корпусом, у нас очень дружный коллектив.
Татьяна: Очень важно, что ты знаешь, что если есть какое-то дело, то все в него включаются, обсуждают, делятся идеями. Никто не ”зажимает” свои идеи. То есть, кто-то что-то придумал, рассказал. Другие это поддержали, что-то добавили, немного поменяли, и получается здорово!
Если бы вы не работали в детском саду, то какая бы была ваша профессия?
Наталья: У меня мать с отцом всю жизнь работают в строительном училище, и там сейчас люди получают вторую профессию. Мне мама и предложила заочно закончить. В общем, теперь мы профессиональные — маляры штукатуры.
Анна: Да, у нас есть сертификаты, мы реально можем работать
Наталья: Ну это мы больше для себя, почему бы и нет? Мы не боимся в омут с головой! Также я безумно люблю водить. Я пять лет назад сдала на права, и теперь понимаю, что если вдруг, я бы, наверное, была бы таксистом. Мне общаться нравится с людьми, водить машину нравится, почему бы и нет?
Анна: Ну у меня любимое — это ручная работа: вышивка, лепка, витражи, валяние — да все, что угодно можно делать! Вы только скажите, что, мы все сможем изготовить!
Вам, как и учителям в школе, приходится периодически прощаться с детьми, выпуская их в более взрослую жизнь. Как это происходит?
Наталья: У меня подруга сказала как-то, что наши выпускные — как Олимпийские игры, раз в четыре года. Знаете, это такие дни, когда ты должен взять себя в кулак. У тебя на глазах рыдают дети, родители, а тебе нужно сдержаться и улыбаться. Поэтому бывает, что ты начинаешь за месяц-два рыдать, чтобы ”отрыдать” эти все эмоции, а к выпускному ты был эмоционально готов.
Анна: У нас еще сам выпускной не ограничивается только торжественной частью. После нее мы не расходимся, у нас так не принято, Мы собираемся с детьми и родителями снова, и идем гулять по городу. Дети зажигают, мамы довольные. Я, кстати, когда пересматриваю фотографии, то всех детей могу по именам назвать. Да что там, мы еще и родителей всех помним!
Наталья: Да, у нас такой подход — работаем с детьми в том числе, через родителей. Была такая система педагогическая, называлась она ”Healgus”. Нечто похожее было и раньше, потому что, когда мы пришли работать, у нас было такое понятие, как ”посещение на дому”. Учитель должен был посещать ребенка дома и смотреть, как у него организовано учебное пространство. Но всегда это была формальность. Ты просто писал, но не ходил. Но потом, когда появилась система ”Healgus”, мы начали реально посещать семьи, приходили в гости втроем: я, Аня и наш помощник. А так как русская семья всегда радушно принимает: чай, пироги и так далее, то за этой неформальной обстановкой мы лучше знакомились с семьей, знали какие-то нюансы семейные. А потом это переросло в путешествия. С последним выпуском мы ездили в Швецию и Санкт-Петербург. Причем это же не просто поездка! Там классные экскурсии были запланированы, неформальные встречи и беседы с родителями. В итоге ты так ”прирастаешь” к ним, что трудно расстаться.
Кстати, со своими выпускниками мы общаемся. Они нам пишут, видео присылают. Мы знаем, кто чем занимается, кто чем дышит.
Как добиться успеха в вашей профессии? Есть ли какой-то секрет? Или это призвание?
Анна: Да, у нас остались только те, у кого действительно есть призвание.
Наталья: Надо быть оптимистом. Только оптимизм поможет. Ну и нужно быть готовым, что ты всю жизнь будешь тоже учиться вместе с детьми. Нужно уметь идти в ногу со временем, чтобы ребенку было с тобой интересно. Нужно быть ”в теме”, как они говорят. Тогда все получится!
Что бы вы посоветовали молодежи?
Татьяна: Не бояться участвовать в различных проектах. Сейчас очень много возможностей. Первый раз всегда страшно, не знаешь, что делать, какую идею придумать. Но когда ты делаешь первый шаг, то и к тебе навстречу его тоже делают. Обычно все проекты построены на командной работе, и это тоже очень хороший опыт.
Анна: А еще прислушиваться к мнению родителей, они ведь хотят для своих детей лучшего. И зачастую бывает так, что начинаешь их понимать только с возрастом.
Татьяна: В конце хотелось бы сказать огромное спасибо всем родителям, которые общались с нами в течение всех этих 30 лет, водили к нам своих детей, мы всех помним и всем благодарны за сотрудничество. Их поддержка очень сильно помогала, мы получали действительно классную обратную связь
Разговор состоялся в рамках проекта ”Stories of hard workers through the eyes of youth”, организованного НКО Ласнаидея, молодежным центром Ласнамяэ совместно с Британским советом.