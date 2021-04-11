"Бывает, что ты начинаешь за месяц-два рыдать, чтобы на выпускном улыбаться": воспитатели детского сада в Ласнамяэ рассказали о непростой профессии

Татьяна: Я также училась в школе в Таллинне . Там у нас тоже было УПК, я была старшей пионервожатой. То есть, жизнь всегда была связана с педагогикой. После школы я поступила в педагогическое училище, там я познакомилась с Анной Юрьевной, в одной группе учились. Вместе с ней проходили практику в детском саду и там же вместе остались работать. Первый наш праздник с Аней состоялся в это же время — это была масленица, где мы были скоморохами. По ходу праздника я должна была легонько ее подтолкнуть. И вот я ее подтолкнула так, что сбила с головы ее картуз, и оттуда вывалилась коса. В общем, весело было.

Анна: Кстати, я тоже думала о профессии доярки в детстве, но как-то сильно на этом не концентрировалась. У меня была тетушка, которая всю жизнь проработала в детском саду: и она меня всю жизнь подталкивала, мол, я хорошо рисую, занимаюсь музыкой, поэтому иди в педагогическое училище или институт. Еще до 10 класса я проходила обучение УПК (учебно-производственный комбинат), поэтому когда я закончила школу, у меня была корочка, что я прошла курс по дошкольной педагогике. После этого я легко поступила в педагогическое училище и закончила его с красным дипломом. И как молодой специалист уже в январе пошла работать в детский садик.

Наталья: это очень интересная история, с самого начала я мечтала стать дояркой. В то время были популярны передачи про приусадебные участки, красивую жизнь. Но мой папа сказал, что в 15 лет меня не отправит меня учиться в Россию, потому что только там были такого плана училища. Он посоветовал мне отучиться 10 классов и пойти в ветеринарную клинику. Но между 8 и 9 классами я поехала вожатой в пионерский лагерь, там меня и ”затянуло” в педагогику. После этого закончила школу, отработала еще 2 года в 45й школе пионервожатой. Параллельно училась заочно на дошкольном отделении нашей педагогической семинарии. И когда я услышала, что открывается новый инновационный детский сад с компьютерным классом и бассейном, я пошла устраиваться туда на работу. Так как места учителей были заняты, то я начала работать в качестве няни. В тот период я и познакомилась с моими девчонками-подружками, которые тогда пришли ко мне на практику.

Татьяна: Очень важно, что ты знаешь, что если есть какое-то дело, то все в него включаются, обсуждают, делятся идеями. Никто не ”зажимает” свои идеи. То есть, кто-то что-то придумал, рассказал. Другие это поддержали, что-то добавили, немного поменяли, и получается здорово!

Наталья: Тут еще такой момент, мы же вращаемся в педагогическом коллективе, и у нас подбор людей таких, которые хотят развиваться бесконечно. То есть, наша задача не просто отдать родителям живого-здорового ребенка обратно. Мы, как нас иногда называют, не просто ”пастухи”, а действительно ориентируемся на развитие ребенка. Плюс еще мы все одногодки втроем, мы живем на одной волне, мы вместе замуж выходили в один год, дети у нас родились примерно в одно время, друг у друга на свадьбах гуляли. Это сближает, и ты переживаешь, если у человека что-то происходит в жизни. И вокруг нас такие же девочки. Действительно, это мы 30 лет вместе, а так, мы могли бы сейчас прийти сюда целым корпусом, у нас очень дружный коллектив.

Анна: Мы действительно, наверное, такие ”динозавры”, все тридцать лет работаем на одном месте. Кто-то из коллектива пришел позже, хотя по возрасту даже старше нас, но мы очень поддерживаем друг друга. И дело не только в работе, мы и путешествуем вместе, отдыхаем. Мы вообще не устаем друг от друга. В работе это очень важно

Вы так долго работаете на одном месте, что, наверное, знаете друг о друге все. Как вообще складывались у вас отношения? И каков ваш остальной коллектив?

Наталья: У меня первое воспоминание о практике связано с Таней, я помню ее сумасшедшие глаза, потому что было много детей — группу в тот момент посещало около 30 детей, и это был отпускной сезон, лето. Я помню момент, когда группу пришла с прогулки, я накрыла на стол и ждала детей. И вот картина, один мальчик выходит из туалета с дверью в руках — он просто вынес ее, а в это время девочка с длинными волосами перевернула горшок с землей на свои кудри, которые невозможно было потом расчесать. И вот в Таниных больших глазах читалось, что она пожалела, что пошла в педагогику. Нас было двое, а их было тридцать!

Если бы вы не работали в детском саду, то какая бы была ваша профессия?

Наталья: У меня мать с отцом всю жизнь работают в строительном училище, и там сейчас люди получают вторую профессию. Мне мама и предложила заочно закончить. В общем, теперь мы профессиональные — маляры штукатуры.

Анна: Да, у нас есть сертификаты, мы реально можем работать

Наталья: Ну это мы больше для себя, почему бы и нет? Мы не боимся в омут с головой! Также я безумно люблю водить. Я пять лет назад сдала на права, и теперь понимаю, что если вдруг, я бы, наверное, была бы таксистом. Мне общаться нравится с людьми, водить машину нравится, почему бы и нет?

Анна: Ну у меня любимое — это ручная работа: вышивка, лепка, витражи, валяние — да все, что угодно можно делать! Вы только скажите, что, мы все сможем изготовить!

Вам, как и учителям в школе, приходится периодически прощаться с детьми, выпуская их в более взрослую жизнь. Как это происходит?

Наталья: У меня подруга сказала как-то, что наши выпускные — как Олимпийские игры, раз в четыре года. Знаете, это такие дни, когда ты должен взять себя в кулак. У тебя на глазах рыдают дети, родители, а тебе нужно сдержаться и улыбаться. Поэтому бывает, что ты начинаешь за месяц-два рыдать, чтобы ”отрыдать” эти все эмоции, а к выпускному ты был эмоционально готов.

Анна: У нас еще сам выпускной не ограничивается только торжественной частью. После нее мы не расходимся, у нас так не принято, Мы собираемся с детьми и родителями снова, и идем гулять по городу. Дети зажигают, мамы довольные. Я, кстати, когда пересматриваю фотографии, то всех детей могу по именам назвать. Да что там, мы еще и родителей всех помним!