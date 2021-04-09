75 лет любви. История отношений принца Филиппа и королевы Елизаветы II

Зато сама Елизавета в своих чувствах не сомневалась. В конце 1946 года Филипп преподнес ей кольцо, которое ювелирный Дом Garrard создал по его эскизу. Невеста согласилась принять украшение без долгих раздумий, но и здесь строгий отец не обошелся без выставления условий: он разрешил официально объявить о помолвке лишь после того, как Елизавете исполнится 21, то есть, через полгода. Накануне свадьбы Филипп стал подданным Великобритании, отказался от своей фамилии и титулов, а также принял англиканство. Взамен он получил от отца своей невесты титулы герцога Эдинбургского, графа Мерионетского и барона Гринвичского.

Во время Второй мировой войны Филипп служил в британском флоте, а отпуск проводил в Лондоне со своей возлюбленной. Серьезность их чувств не вызывала вопросов у родителей, поэтому в 1943 Филипп встретил свое первое Рождество в Виндзорском замке. Впрочем, отец невесты не был в восторге от выбора дочери: Филипп был родом из свергнутой монаршей семьи. Он казался ему грубоватым и недостаточно обеспеченным для его Лилибет.

Позже гувернантка Елизаветы II, Марион Кроуфорд, писала в своих мемуарах, что принцесса сразу поняла: Филипп — тот самый. Говорят, он очаровал ее прекрасной физической формой, чувством юмора и… отменным аппетитом! Между молодыми людьми завязалась переписка, а вскоре на прикроватной тумбочке будущей королевы появился снимок возлюбленного. Кстати, Елизавета и Филипп приходились друг другу четвероюродными братом и сестрой. Но такое родство никого не смущало.

Елизавета познакомилась со своим будущим мужем еще в детстве: их представили друг другу в 1934 году, на свадьбе греческой принцессы Марины в Вестминстерском аббатстве. Впрочем, тогда 8-летняя принцесса и 14-летний принц едва ли хорошо запомнили друг друга. Елизавета обратила внимание на Филиппа спустя 4 года, когда его пригласили на закрытое семейное торжество.

Филипп и Елизавета прожили в браке 73 года, и это абсолютный рекорд для монархов Великобритании. Ради женитьбы на дочери короля Георга VI греческий и датский принц отказался от всех прежних титулов и возможности дать свою фамилию детям. И никогда об этом не жалел.

Кстати, именно принц Филипп стал тем, кто сообщил жене о смерти короля Георга. В этот момент они находились в Кении. Позже он вспоминал, что не хотел, чтобы Елизавета узнала про отца от посторонних, поэтому взял тяжелую миссию на себя. Так Елизавета стала королевой: официально ее коронация состоялась 2 июня 1953 года.

После тихого и уединенного медового месяца новобрачные нанесли свой первый официальный визит в Париж, после чего на некоторое время расстались: принц Филипп был вынужден вернуться в свою воинскую часть, а она располагалась на Мальте. Супруга часто навещала его, оставляя в Британии двоих маленьких детей. С ухудшением здоровья короля Георга Елизавете приходилось брать на себя все больше королевских обязанностей. Например, с официальными визитами теперь ездила она. Филипп по возможности сопровождал жену.

Свадебная церемония в записи транслировалась на радио BBC: ее прослушало около 200 миллионов человек по всему миру. Неоднозначную реакцию общественности вызвала клятва Елизаветы, в которой она пообещала подчиняться своему супругу. У многих это вызвало недоумение: ведь она будущая королева, а значит, подчиняться должны ей. И все же, для Филиппа она всегда была, в первую очередь, любимой женщиной, а уже потом — королевой.

Их свадьба состоялась 20 ноября 1947 года в Вестминстерском аббатстве. По королевским меркам торжество было весьма скромным: всего 2000 гостей. На изготовление наряда дизайнеру Норману Хартнеллу понадобилось несколько месяцев и 10 тысяч бусин. Макияж невеста сделала самостоятельно, а свадебный торт испекли из ингредиентов, которые в качестве пожертвований прислали другие страны.

Семья

У Елизаветы и Филиппа четверо детей (принцы Чарльз, Эндрю и Эдвард, а также принцесса Анна), 8 внуков и 8 правнуков. Принцу Филиппу и королеве Елизавете удалось пронести свои чувства сквозь года. На последних совместных фотографиях они смотрят друг на друга так же влюбленно, как и на старых черно-белых снимках. Конечно, их брак не был во всем идеальным. Между супругами возникали споры и разногласия, у них были разные увлечения, они периодически жили в разных резиденциях.

О любвеобильности Филиппа слагали легенды: ему приписывали романы с журналистками, телезвездами и актрисами. Впрочем, с поличным принца никогда не ловили.



Филипп сильно раздражался, когда его спрашивали об «изменах»: «А вам не приходило в голову, что на протяжении всех этих лет я не отправлялся никуда без сопровождения полицейского? Так как, черт возьми, что-то подобное сошло бы мне с рук?», — недоумевал Филипп.



Елизавета много раз повторяла, что Филипп всегда оставался ее главной поддержкой и опорой. Он был настоящим главой семьи, несмотря на то, что всегда оставался в тени своей супруги. С этим соглашаются и члены королевской семьи. Так, принц Гарри сказал: “Я не думаю, что она бы справилась со своей работой без него”, а его брат, принц Уильям, выразил надежду, что они с Кейт будут похожи на его бабушку и дедушку.