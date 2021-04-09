100 евро за Louis Vuitton или Chanel: стоит ли покупать подделки?

Чего только нет в гардеробе Аниты! Сумки от Louis Vuitton и Saint Laurent, обувь от Chanel и платки Burberry. За оригиналы она отдала бы тысячи евро, но за эти вещи заплатила всего несколько сотен, потому что это – подделки. "Я не из тех людей, которые покупают подделки во время путешествия в Египет или Турцию. По-моему, подделка тоже должна быть качественной. Иначе нет смысла покупать", — говорит она. Несмотря на то, что подделки можно купить очень дешево, Анита говорит, что они ей обходятся в 100-200 евро. "Подделки тоже очень отличаются. Есть более, есть менее качественные. Я покупаю эти вещи потому, что они мне нравятся визуально, но мне все еще важно, чтобы моя одежда была качественной".

Но зачем нужно покупать подделки? "Мне не жаль отдать за одежду пару сотен евро, но если мы говорим о вещах высокого класса, то их стоимость составляет тысячи, что, по-моему, слишком дорого. Так как я сочетаю подделки с другими качественными вещами от более дешевых брендов, никто со стороны и не скажет, что я ношу не оригинал. Конечно, нужно думать реалистично — я никогда не куплю подделку сумки Hermes, потому что понятно, что я не могу позволить себе сумку за десять тысяч евро". По словам Аниты, она покупает подделки у знакомой, которая часто ездит в Китай.

Насколько актуальны подделки брендовых вещей в странах Балтии? Как отличить оригинал от подделки? На эти вопросы мы ищем ответы в продолжении статьи.