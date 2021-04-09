Спорт 6 дней в неделю, массаж и отдых от каблуков. Секреты красоты известной эстонской телеведущей Елены Соломиной

Елена Соломина, журналист, телеведущая ETV+

— Каждое утро мне наносят профессиональный макияж и укладывают волосы, наряжают в подобранную стилистом одежду, не разрешают ходить без каблуков. Вы можете меня спросить: жалуюсь я или хвастаюсь? Вот сейчас будет неожиданно: жалуюсь. Профессиональный макияж довольно тяжелый, плойка для волос очень горячая, а костюмы не всегда удобны и приятны телу. Поэтому у меня особая фиксация — вне работы я не люблю краситься, ходить на примерку и носить каблуки.

Естественно, работа на телевидении дает массу преимуществ: если мне нравится косметика, я выкупаю ее у визажиста, одежду — у стилиста Светланы Агуреевой.

Свои волосы уже лет 20 доверяю Денису Коваленко. К нему у меня высочайший уровень доверия — никогда не даю ему указаний, что делать и в какой цвет меня красить, он знает лучше.

Косметолог Настя Жукова принимает меня пару раз в месяц — пытается придать естественный румянец с помощью подручных средств. В основном это легкие пилинги и микронидлинг, уколов красоты боюсь как огня, а делать процедуры с долгим восстановительным периодом не позволяет работа — каждый будний день эфир.

Насчет тренировок у меня есть два важных слова: “надо” и “всегда”. Сейчас 6 раз в неделю занимаюсь дома по любимой программе Shaun T “Insanity”. Спорт отлично переключает мозг и держит тело в форме.

Много лет хожу на массаж тела к Олесе Романовой, которая сама подбирает нужный мне вид процедуры — это два раза в месяц по пятницам. И в этом году полюбила хиромассаж лица у Алены Малиновской — под ее руками просто пребываю в нирване. Этим заняты две остальные пятницы месяца. Так что к выходным добираюсь не уставшей клячей, а с прискоком, бодро и жизнерадостно. Чего желаю и всем читательницам журнала.

Статья опубликована в журнале JANA Luxury. Если вам понравилась статья, и вы хотели бы бесплатно заказать следующий номер журнала, это можно сделать здесь. Закажите бесплатно JANA Luxury!