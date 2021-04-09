ЕСПЧ поддержал обязательную вакцинацию детей. У решения могут быть серьезные последствия(3)
Среди подавших иск в ЕСПЧ чехов есть оштрафованные за отказ прививать детей, а также те, чьих детей не приняли в детские сады из-за отсутствия обязательных прививок.
Это первое в истории решение ЕСПЧ в вопросе об обязательной вакцинации детей, с которой борется небольшое, но крайне активное меньшинство во многих странах мира.
Эксперты считают, что решение суда может повлиять и на политику вакцинации против коронавируса в европейских странах, хотя иски чешских семей с пандемией не связаны: они были поданы еще в 2013-2015 годах.
Семьи посчитали, что обязательные прививки нарушают 8-ю статью Европейской конвенции о защите прав человека о праве на уважение частной и семейной жизни.
Суд постановил, что обязательная вакцинация детей хотя и противоречит этой статье, но не нарушает ее и может считаться необходимой в демократическом обществе, а чешская государственная политика учитывает интересы детей.
“Целью должна быть защита каждого ребенка против серьезных болезней, через вакцинацию или коллективный иммунитет”, — говорится в решении.
Чешское законодательство соблюдает разумное соотношение пропорциональности между законными целями защиты здоровья и прав других людей и используемыми властями средствами, считает суд.
“Вакцинация защищает как тех, кто получает прививку, так и тех, кто не может быть вакцинирован по медицинским причинам и потому зависит от коллективного иммунитета в защите от серьезных болезней”, — говорится в постановлении.
Решение поддержали 16 судей; один голосовал против. Оно не подлежит обжалованию.
“Постановление ЕСПЧ увеличивает вероятность введения обязательной вакцинации в условиях существующей эпидемии Covid-19,“ — заявил в интервью агентству Франс-Пресс Николя Эрвьё, преподавать парижского Института политических исследований (Sciences Po).
По его словам, решение поддерживает принцип общественной солидарности, который может быть использован для обязательной вакцинации всех граждан, в том числе тех, кому меньше угрожает болезнь, в целях защиты самых уязвимых.
В Чешской Республике родители по закону обязаны привить детей от девяти болезней, включая гепатит В, дифтерию, столбняк, коклюш и корь. (В России действует аналогичный закон). Однако власти не могут заставлять людей принимать вакцину.
Одна из подавших иск семей считает незаконным исключение их дочери из школы в 2006 году. Решение было принято, когда семейный доктор проинформировал директора о том, что ребенок не прошел вакцинацию против кори, свинки и краснухи (вакцина MMR).
Родители сначала обратились в местный суд, но он признал исключение законным, посчитав, что отказ от вакцинации ребенка может угрожать здоровью других.
Чехия — не единственная страна ЕС с обязательной вакцинацией детей.
В прошлом году в Германии был принят закон о штрафах до 2,5 тыс евро (около 228 тыс рублей) для родителей, которые отказываются прививать детей против кори.
Во Франции и Италии после недавней вспышки кори также были введены обязательные прививки для детей.
В Англии обсуждались похожие меры, но до сих пор вакцинация остается добровольной.