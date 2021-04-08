Участнице “Мисс США” с синдромом Дауна отказали в откровенной съемке для журнала

В 2017 году судьи состязания “Мисс Миннесота” вручили 26-летней Микайле Холмгрен (Mikayla Holmgren) из Марин-Сент-Круа две награды, что позволило ей побороться за титул “Мисс США”. Мечтая сделать модельный бизнес более инклюзивным, Холмгрен стала первой женщиной с синдромом Дауна, принявшей участие в конкурсе красоты.

В нынешнем году манекенщица подала заявку на откровенную съемку в следующем выпуске журнала Sports Illustrated. “Sports Illustrated всегда был лидером в аспекте разнообразия женской красоты. Пришло время обратить внимание на таких, как я. Я танцовщица, модель, активистка и выпускница колледжа, — высказалась Холмгрен в видео-заявке. — Я выходила на сцену в купальнике на “Мисс США”, а теперь мне пора сняться в журнале”.

Вскоре стало известно, что девушка не прошла отборочный тур. Вместо нее жюри выбрало 15 других моделей, в частности первого в истории журнала мужчину. Однако новости об отказе не огорчили Холмгрен, и она заявила, что в будущем вновь попытается стать героиней обложки Sports Illustrated.