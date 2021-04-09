Психология
09.04.2021, 15:01

Почему не нужно подавлять плач: пять причин плакать, если хочется

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Фото автора Karolina Grabowska: Pexels
Плач – это естественная реакция организма, которую мы не должны подавлять, поскольку слезы могут положительно сказываться на его здоровье, пишет МедикФорум.

Радость, печаль, сильные любовные чувства… Обычно мы начинаем плакать, когда возникают исключительные эмоциональные ситуации, и зачастую слезы воспринимаются как признак слабости. Однако плакать, если этого хочется, можно и нужно. Существует минимум пять причин, объясняющих, почему не следует подавлять плач.

Три разных типа слез


На самом деле слезы вызываются не только переживаниями. В частности, слезная жидкость вырабатывается организмом для защиты глаз от высыхания в течение дня. Отдельный тип слез выделяется в моменты боли. Все они служат своей цели или имеют свое собственное воздействие на наше состояние.

Снимает стресс


Исследования показывают, что отчасти это объясняется выведением вместе с слезной жидкостью веществ, образующихся в организме при стрессе. В то же время слезы содержат, среди прочего, ферменты лизоцимы и гормон пролактин, оказывающие положительное действие на организм в стрессовом состоянии, помогая пережить его без серьезных потерь.

Защищает глаза


Возможно, вы больше не будете раздражаться, начиная плакать при нарезании лука. Проливаемые в этот момент слезы вызываются рефлекторно и имеют важную задачу: защищать глаза и избавлять их от раздражающего жжения. То же самое относится к стойким слезам при попадании в глаза инородного тела.

Психологическое облегчение


Не нужно сдерживать плач, вызванный эмоциональными причинами, – в этот момент тело производит «гормоны счастья» эндорфины и другие вещества, оказывающие успокаивающее действие на организм. По мнению ученых, вместо того, чтобы копить в себе разочарование и обиду, лучше время от времени плакать, очищая душу и тело.

Помощь носу


Когда мы плачем, слезы выходят не только через слезную железу. Они также продвигаются через слезный канал к носу. Здесь они сочетаются с выделениями из носа и помогают сохранять его полость увлажненной и свободной от бактерий, что способствует укреплению иммунитета.

Улучшение настроения. В Нидерландах проводилось исследование, участникам которого показывали грустный фильм, фиксируя, кто плачет, а кто нет. Сразу после фильма плакавшие люди чувствовали себя психологически хуже, чем те, кто не плакал. Однако через 20 минут состояние «плакс» стало таким же, как до просмотра, а спустя 90 минут – лучше, чем у других респондентов.

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