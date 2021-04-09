Почему не нужно подавлять плач: пять причин плакать, если хочется

Радость, печаль, сильные любовные чувства… Обычно мы начинаем плакать, когда возникают исключительные эмоциональные ситуации, и зачастую слезы воспринимаются как признак слабости. Однако плакать, если этого хочется, можно и нужно. Существует минимум пять причин, объясняющих, почему не следует подавлять плач.

Три разных типа слез



На самом деле слезы вызываются не только переживаниями. В частности, слезная жидкость вырабатывается организмом для защиты глаз от высыхания в течение дня. Отдельный тип слез выделяется в моменты боли. Все они служат своей цели или имеют свое собственное воздействие на наше состояние.



Снимает стресс



Исследования показывают, что отчасти это объясняется выведением вместе с слезной жидкостью веществ, образующихся в организме при стрессе. В то же время слезы содержат, среди прочего, ферменты лизоцимы и гормон пролактин, оказывающие положительное действие на организм в стрессовом состоянии, помогая пережить его без серьезных потерь.



Защищает глаза



Возможно, вы больше не будете раздражаться, начиная плакать при нарезании лука. Проливаемые в этот момент слезы вызываются рефлекторно и имеют важную задачу: защищать глаза и избавлять их от раздражающего жжения. То же самое относится к стойким слезам при попадании в глаза инородного тела.



Психологическое облегчение



Не нужно сдерживать плач, вызванный эмоциональными причинами, – в этот момент тело производит «гормоны счастья» эндорфины и другие вещества, оказывающие успокаивающее действие на организм. По мнению ученых, вместо того, чтобы копить в себе разочарование и обиду, лучше время от времени плакать, очищая душу и тело.



Помощь носу



Когда мы плачем, слезы выходят не только через слезную железу. Они также продвигаются через слезный канал к носу. Здесь они сочетаются с выделениями из носа и помогают сохранять его полость увлажненной и свободной от бактерий, что способствует укреплению иммунитета.

Улучшение настроения. В Нидерландах проводилось исследование, участникам которого показывали грустный фильм, фиксируя, кто плачет, а кто нет. Сразу после фильма плакавшие люди чувствовали себя психологически хуже, чем те, кто не плакал. Однако через 20 минут состояние «плакс» стало таким же, как до просмотра, а спустя 90 минут – лучше, чем у других респондентов.