Приведет ли пандемия к волне разводов? Немецкие ученые бьют тревогу

Число запросов представлять интересы сторон в бракоразводных процессах, по словам Агнес Лизик, увеличилось во время второго локдауна в конце прошлого года и продолжает расти по сей день. “Нашествия на суды” следует, по ее мнению, ожидать в конце нынешнего — начале следующего года.

“На работе судов увеличение числа желающих развестись пока не отразилось, потому что, согласно закону, они принимают заявления только после того, как пары в течение одного года прожили раздельно и не вели совместного хозяйства”, — подчеркивает в интервью DW кельнский адвокат Агнес Лизик (Agnes Lysik). Она, как и ее берлинская коллега, прогнозирует большой наплыв в суды желающих развестись сразу после окончания пандемии.

Отметим, что до пандемии в Германии ежегодно разводилось около 150 тысяч пар. Браков заключается — около 400 тысяч. Средняя их продолжительность достигает 15 лет. Разводимость в 2019 году составила около 36 процентов, то есть рано или поздно здесь распадается примерно каждый третий брак. Как обстоят дела сейчас?

Данные опроса также подтверждаются ростом числа обращений к специалистам по семейному праву. На это обстоятельство указала один из авторов публикаци — берлинский адвокат Алисия фон Розенберг (Alicia von Rosenberg). Разумеется, немало и тех, кого пандемия сплотила, но они к нам не обращаются, отмечает она.

За два месяца весеннего локдауна прошлого года решение развестись приняли 2,2 процента из примерно 2500 респондентов — жителей Германии, состоящих в браке. При этом показатель за аналогичный период 2019 года, согласно данным Федерального ведомства статистики, составил 0,42 процента. На основе этих данных авторы исследования сделали свой прогноз о возможном пятикратном увеличении разводов на какой-то период в результате пандемии.

Считается, что трудности часто сплачивают семейные союзы. Однако, согласно результатам репрезентативного опроса, проведенного социологическим институтом Civey, многие пары в Германии во время пандемии, локдаунов и социальной изоляции не выдерживают этих испытаний и решают расстаться.

“Другая проблемы заключается в том, что во время пандемии парам, находящимся в семейном кризисе, непросто разъехаться по разным квартирам, чтобы прожить один год отдельно друг от друга. Этого для официального решения о разводе, по словам Агнес Лизик, требует семейное законодательство. Однако данная проблема разрешима, если совместную квартиру временно превратить в коммунальное жилье с изолированным друг от друга ведением хозяйства и банковских счетов. В таких случаях суд признает условия проживания, как раздельное”, — подчеркивает она.

Адвокат считает, что усложнило ситуацию и то обстоятельство, что во время пандемии парам стало еще сложней, чем раньше, найти психотерапевтическую помощь. Стоит заметить, что во время пандемии, по данным касс медицинского страхования, число запросов на консультации у психотерапевтов резко возросло. Специалисты не в силах охватить всех пациентов. Таким образом, многие, кто не смог найти такую профессиональную поддержку, выбрали дорогу в адвокатские конторы.

“Супруги чаще ссорились, выясняли отношения и даже становились жертвами домашнего насилия, причем, как женщины, так и мужчины. Многие во время пандемии злоупотребляли алкоголем, оказавшись временно без работы или потеряв ее вообще. Эти и другие факторы подтолкнули людей к решению расстаться. Реже чем до пандемии заявители называют причиной разводов измену или супружескую неверность”, — замечает Агнес Лизик. По ее словам, подавляющее большинство тех, кто обращается к ней за правовой поддержкой во время бракоразводных процессов, составляют женщины.

Часто мужчины, ссылаясь на то, что они перегружены работой на удаленке, оставляли женщин наедине с проблемами воспитания и обучения детей во время перехода школ на дистанционные занятия. При этом женщины нередко сами совмещали все это со своей собственной работой в условиях хоум-офиса, не говоря уже о ведении домашнего хозяйства.

Вынужденная социальная изоляция подлила масла в огонь в и без того проблематичные взаимоотношения между некоторыми супругами, которые задумывались о разводе еще до пандемии, считает кельнский адвокат. В последний год на плечи многих семейных пар свалилось еще больше забот и хлопот, чем прежде.

Одновременно адвокат считает, что для супружеских пар, которые во время пандемии не могут разъехаться, такие условия жизни дают дополнительный шанс помириться и, возможно, наладить взаимоотношения. При этом юрист оговаривается, что речь идет о разногласиях в семье, которые исключают скандалы и домашнее насилие. В противном случае лучше разъехаться по разным квартирам и общаться с помощью адвокатов. Стоит заметить, что все бракоразводные процессы осуществляются в Германии только через них. У желающих развестись нет возможности обращаться в суд напрямую, без юридической поддержки. Это тоже предусмотрено семейным законодательством.

Две категории клиентов

Адвокат Агнес Лизик делит своих клиентов на две категории: тех, кто уже раньше, до пандемии, думал о разводе, но у них не было времени и сил заняться решением этой проблемы, и тех, кого пандемия и социальная изоляция побудили к решению развестись.

“Для некоторых пар социальная изоляция и работа в хоум-офисе создала условия для того, чтобы заняться оформлением разводов. Раньше из-за долгих поездок на работу и дефицита свободного времени у людей, что называется, руки не доходили до решения этих проблем, и они просто мирились со сложившейся ситуацией и продолжали жить параллельными жизнями”, — отмечает Агнес Лизик.

Других, по словам адвоката, к такому решению подтолкнули трудные условия в изоляция от внешнего мира и заточение в четырех стенах. “Я вдруг увидела мужа другими глазами, он оказался неспособным преодолевать трудности и жить в гармонии, несмотря на новые обстоятельства”, — призналась одна из ее клиенток.

Разводы в формате онлайн