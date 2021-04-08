Обнимайтесь на здоровье! Как физический контакт влияет на самочувствие?

Во время объятий вырабатываются специфические гормоны (такие, как окситоцин) и вещества в мозгу, которые передают информацию от одного нейрона к другому (нейромедиаторы). И все это положительно влияет на работу организма, ваше самочувствие и поведение. Окситоцин, например, способствует проявлению эмпатии и человеческим связям (то есть формирует привязанности). Снижает тревожные чувства и улучшает настроение. В мозг окситоцин поступает, когда мы видим или дотрагиваемся до тех, кого любим. Поэтому общение с питомцем тоже способно стимулировать подобную мозговую активность — вызвать ощущение любви и дать вам чувство безопасности и комфорта. В общем, хорошо будет на душе.

Но чем еще полезны объятия? Вот три научно доказанных факта.

Объятия улучшают сон



Если вас мучают беспокойный сны и/или кошмары — вам точно нужна доза хороших вечерних объятий! “Во время такой физической близости мозг высвобождает окситоцин и противодействует выработке гормона стресса — кортизола”, — объясняет психотерапевт Дана Дорфман. А когда мы чувствуем себя защищенными и расслабленными — заснуть всегда легче, и кошмарам неоткуда взяться.



Улучшают работу пищеварительной системы



Чем чаще мы обнимаемся, чем больше серотонина производим, — тем лучше наша способность перерабатывать пищу. Попадая в кровь, серотонин передает сигналы по всему телу и особенно в кишечник, где его большая часть и синтезируется. Гормон значительно влияет на способность переваривать еду, на чувство голода и сытости. Поэтому мы можем получать колоссальное удовольствие от блюд, а во время депрессии — терять аппетит.



Повышают иммунитет



Раз серотонин связан со здоровьем кишечника, а здоровье кишечника — с иммунитетом, то нетрудно догадаться, что объятия положительно влияют и на иммунную систему человека. Снижаются симптомы стресса и вероятность заболеваний, самочувствие в целом становится лучше. А если еще добавить продукты с витамином С, пробиотики, правильный режим сна и физическую активность — считайте, вы уже сделали многое для вашего организма. И никаких экстраординарных усилий.

