Как можно получить Омега-3 и стоит ли тратить деньги на биодобавки(2)
Красивая кожа, волосы и Омега-3: в чем связь и разве процедур не достаточно?
Массаж, различные наружные косметологические процедуры, конечно же, улучшат ваш внешний вид и замаскируют изъяны. Но только на время, если есть внутренние проблемы со здоровьем — например, недостаток в организме тех самых Омега-3. Но как эти полиненасыщенные жирные кислоты могут помочь коже вернуть здоровый вид и молодость? Давайте разбираться.
Какая польза от Омега-3 для кожи и нашего организма в целом
Омега-3 играют важнейшую роль — защищают от разрушения белок коллаген. А именно коллаген обеспечивает нашей коже эластичность и прочность. Из-за этого белка кожа остается упругой и защищенной от образования морщин. А еще Омега-3 тормозят развитие кожных аллергий. Также Омега-3 — мощный антиоксидант, который не позволяет кислороду (вернее его активным формам) разрушать мембраны клеток. Почему это важно? Потому что чем прочнее мембрана, тем сложнее ее повредить вирусам и бактериям. В чем связь? В том, что чем меньше мы болеем — тем здоровее и моложе наша кожа.
А можно ли найти Омега-3 в продуктах?
Конечно, некоторые продукты богаты полиненасыщенными жирными кислотами. Омега-3 есть в мясе, яйцах, семенах чиа, льна и льняном масле, шпинате, тыкве.
Лидер по содержанию полиненасыщенных жирных кислот — морепродукты и жирная морская рыба, в том числе и доступная по цене: анчоусы, скумбрия, тунец, сельдь.
А как на счет рыбьего жира — он очень популярен до сих пор!
Рыбий жир нужно принимать, если у вас есть проблемы с кожей. Например, ежедневно прием рыбьего жира назначает врач, как комплексное лечение хронического дерматита.
Важный момент: количество рыбьего жира в той или иной добавке не равно количеству Омега-3 кислот (EPA и DHA).
Не принимайте бесконтрольно рыбий жир, он содержит разное количество нужных Омега-3 кислот. Поэтому бессмысленно смотреть на общее количество рыбьего жира в капсуле или дневной дозировке.
Хорошо, лучше принимать биодобавки с Омега-3? Какая от них польза?
Сухость кожи, безжизненные волосы, ломкие ногти, а также быстрая утомляемость, как уже сказано, могу “говорить” о том, что организму не хватает полиненасыщенных жирных кислот. Значит, одного питания недостаточно, спасти ситуацию помогут биодобавки.
Кроме того, препараты Омега-3 помогают иммунной системе бороться с воспалительными процессами кожи, в том числе с акне (угревой болезнью). А еще Омега-3 ускоряют заживление ран на коже и на 50% уменьшают такие остаточные явления как рубцы. Также эффективны препараты, содержащие Омега-3 для лечения кожных заболеваний — псориаза, экземы, диатеза.
Отлично, а как разобраться, какие добавки с Омега-3 лучше?
Если хотите разобраться, какие Омега-3 лучше усваиваются, то обратите внимание на саму форму добавок, их две: концентрированная (этиловые спирты) — усваивается в среднем на 20% и натуральная (триглицериды) — усваиваются до 95%. Вывод напрашивается сам — лучше принимать Омега-3 в форме триглицеридов.
Но прием любых препаратов, в том числе и биодобавок нужно осуждать со специалистом, как минимум — со своим семейным врачом.
И все-таки, какие дневные нормы Омега-3 рекомендуется принимать?
Общепринятая дневная норма Омега-3 в мире не установлена, в разных странах рекомендации по приему полиненасыщенных жирных кислот — тоже разные. Например, в Японии суточная доза для взрослого человека самая высокая в мире — 1600 мг-2400мг EPA+DHA, в зависимости от пола и возраста. В странах Европы ежедневная норма самая маленькая — 250 мг EPA+DHA.