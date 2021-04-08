Как можно получить Омега-3 и стоит ли тратить деньги на биодобавки

Красивая кожа, волосы и Омега-3: в чем связь и разве процедур не достаточно?

Массаж, различные наружные косметологические процедуры, конечно же, улучшат ваш внешний вид и замаскируют изъяны. Но только на время, если есть внутренние проблемы со здоровьем — например, недостаток в организме тех самых Омега-3. Но как эти полиненасыщенные жирные кислоты могут помочь коже вернуть здоровый вид и молодость? Давайте разбираться.

Какая польза от Омега-3 для кожи и нашего организма в целом

Омега-3 играют важнейшую роль — защищают от разрушения белок коллаген. А именно коллаген обеспечивает нашей коже эластичность и прочность. Из-за этого белка кожа остается упругой и защищенной от образования морщин. А еще Омега-3 тормозят развитие кожных аллергий. Также Омега-3 — мощный антиоксидант, который не позволяет кислороду (вернее его активным формам) разрушать мембраны клеток. Почему это важно? Потому что чем прочнее мембрана, тем сложнее ее повредить вирусам и бактериям. В чем связь? В том, что чем меньше мы болеем — тем здоровее и моложе наша кожа.

А можно ли найти Омега-3 в продуктах?



Конечно, некоторые продукты богаты полиненасыщенными жирными кислотами. Омега-3 есть в мясе, яйцах, семенах чиа, льна и льняном масле, шпинате, тыкве.

Лидер по содержанию полиненасыщенных жирных кислот — морепродукты и жирная морская рыба, в том числе и доступная по цене: анчоусы, скумбрия, тунец, сельдь.

А как на счет рыбьего жира — он очень популярен до сих пор!

Рыбий жир нужно принимать, если у вас есть проблемы с кожей. Например, ежедневно прием рыбьего жира назначает врач, как комплексное лечение хронического дерматита.

Важный момент: количество рыбьего жира в той или иной добавке не равно количеству Омега-3 кислот (EPA и DHA).

Не принимайте бесконтрольно рыбий жир, он содержит разное количество нужных Омега-3 кислот. Поэтому бессмысленно смотреть на общее количество рыбьего жира в капсуле или дневной дозировке.

Хорошо, лучше принимать биодобавки с Омега-3? Какая от них польза?