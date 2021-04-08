7 вредных beauty-привычек и как от них избавиться, наконец

Макияж с истёкшим сроком годности



То, что любое средство макияжа можно использовать лишь несколько месяцев (или лет) после открытия, ясно читается на упаковке. Как только указанный срок истёк — консерванты перестают действовать, а бактерии начинают копиться. Попав на лицо, они могут стать катализатором множества проблем с кожей и глазами. Такая косметика часто заражена патогенными микроорганизмами, включая золотистый стафилококк. Особенно опасна старая тушь! Вроде все это понимают, но периодически забывают. Вы не поверите, но шесть лет назад всего три процента женщин никогда этого не делали.

Выход: просмотрите все свои баночки и тюбики. И безжалостно выбросите то, что не успели использовать до истечения срока его годности! Не дожидаясь изменения запаха или консистенции — это уже сигнал, что бактерий там больше, чем красящих веществ.

Грязные кисти



61% женщин чистят кисти реже одного раза в месяц — или не чистят вообще. Подобная статистика напугает любого визажиста, ведь эти специалисты точно знают, что кисти — рай для бактерий. И они очень близко соприкасаются с лицом.

Выход: Если вам так лень мыть кисти — обрабатывайте их специальными салфетками. И дезинфицируйте руки, прежде чем прикасаться к инструментам для макияжа.

Макияж на ночь



Не смывать макияж перед сном — все равно что ложиться спать с грязным лицом. Кожа должна дышать, иначе она будет хуже выглядеть. Особенно при склонности к высыпаниям и комедонам.

Выход: держите на прикроватной тумбочке специальное масло, очищающие салфетки для лица или мицеллярную воду для быстрого безводного очищения.

Пальцы на прыщах



Неужели кто-то ещё делает ЭТО? Увы, да. Вдумайтесь: выдавливание зрелого прыща высвобождает наполненный бактериями гной, который может легко перемещаться по лицу. Комедоны не гнойные, но их тоже нельзя трогать: так вы точно поцарапаете окружающую кожу, что может вызвать пигментацию и рубцы.