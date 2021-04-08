7 вредных beauty-привычек и как от них избавиться, наконец(1)
Макияж с истёкшим сроком годности
То, что любое средство макияжа можно использовать лишь несколько месяцев (или лет) после открытия, ясно читается на упаковке. Как только указанный срок истёк — консерванты перестают действовать, а бактерии начинают копиться. Попав на лицо, они могут стать катализатором множества проблем с кожей и глазами. Такая косметика часто заражена патогенными микроорганизмами, включая золотистый стафилококк. Особенно опасна старая тушь! Вроде все это понимают, но периодически забывают. Вы не поверите, но шесть лет назад всего три процента женщин никогда этого не делали.
Выход: просмотрите все свои баночки и тюбики. И безжалостно выбросите то, что не успели использовать до истечения срока его годности! Не дожидаясь изменения запаха или консистенции — это уже сигнал, что бактерий там больше, чем красящих веществ.
Грязные кисти
61% женщин чистят кисти реже одного раза в месяц — или не чистят вообще. Подобная статистика напугает любого визажиста, ведь эти специалисты точно знают, что кисти — рай для бактерий. И они очень близко соприкасаются с лицом.
Выход: Если вам так лень мыть кисти — обрабатывайте их специальными салфетками. И дезинфицируйте руки, прежде чем прикасаться к инструментам для макияжа.
Макияж на ночь
Не смывать макияж перед сном — все равно что ложиться спать с грязным лицом. Кожа должна дышать, иначе она будет хуже выглядеть. Особенно при склонности к высыпаниям и комедонам.
Выход: держите на прикроватной тумбочке специальное масло, очищающие салфетки для лица или мицеллярную воду для быстрого безводного очищения.
Пальцы на прыщах
Неужели кто-то ещё делает ЭТО? Увы, да. Вдумайтесь: выдавливание зрелого прыща высвобождает наполненный бактериями гной, который может легко перемещаться по лицу. Комедоны не гнойные, но их тоже нельзя трогать: так вы точно поцарапаете окружающую кожу, что может вызвать пигментацию и рубцы.
Выход: примите сознательное решение не прикасаться пальцами к лицу. Или, по крайней мере, оборачивайте ногти ватными шариками, чтобы уменьшить перекрестное бактериальное заражение ваших пальцев и свести к минимуму царапины.
Горячая укладка
Слишком горячий фен вызывает обезвоживание и повреждение волос, особенно если они влажные. Но это ещё не все: вы рискуете потерять красивый цвет волос, за который заплатили кучу денег.
Выход: когда некуда торопиться — сушите волосы полотенцем. Не экономьте на термозащитных средствах. И забудьте про фен, у которого нет опции холодного воздуха.
Очень горячий душ
Да, он расслабляет и уничтожает больше бактерий, но также смывает кожное сало. Горячая вода открывает поры и расширяет кровеносные сосуды, давая нагрузку на сердце.
Выход: температура воды не должна превышать 44 градусов — так и бактерии смоете, и здоровью не повредите. Постарайтесь постепенно снижать температуру воды каждые несколько дней, чтобы привыкнуть к более прохладному душу. Тем более что скоро лето. Или практикуйте контрастный душ — он точно полезен.
Кусать и/или обламывать ногти и кутикулы
Эта вреднейшая привычка родом из детства — и не всегда остаётся там. Хроническое обкусывание ногтей может привести к необратимому повреждению ногтевой пластины и отрицательно повлиять на рост ногтей. Для здоровья зубов это тоже вредно.Отказаться от неё сложно, но можно.
Выход: всегда держите ногти короткими, подпиленными и аккуратными и регулярно используйте масло для кутикулы и крем для рук. И красивый маникюр Вам в помощь: портить ухоженные ногти с ярким лаком — это уже вандализм.