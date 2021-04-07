ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ | "Для меня невыносима мысль, что у моего мужчины до меня были другие отношения"

Я понимаю, что я сама создала себе проблему, но теперь она меня мучает. Я нуждаюсь в совете, как справиться со своими эмоциями, ведь я не могу выносить саму мысль о том, что мой мужчина был счастлив с кем-то еще.

Я понимаю, это очень эгоистично. Я пыталась разобраться в себе и отвлечься, потому что, в самом деле, нельзя предположить, что 40-летний мужчина не имеет прошлого. Для меня важно чувствовать себя той самой — особенной и уникальной женщиной, но мне трудно это почувствовать, ведь я знаю, что до меня были другие, такие же особенные и уникальные…

Мой мужчина не застрял в своем прошлом, он не сравнивает меня со своими бывшими. Но иногда он хочет поговорить о разных моментах своей биографии, насколько он был неправ в той или иной ситуации, рассказать о каких-то нюансах своего прошлого. Но меня каждый раз раздражает такой разговор. Жду дельных советов!