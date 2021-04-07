Эксперты раскрыли оптимальную частоту замены старого нижнего белья новым

На размещенных кадрах пользовательница соцсети Касандра (Casaundra) объяснила, что женщинам нужно выбрасывать старое белье каждые шесть-девять месяцев, поскольку многие бактерии и болезнетворные микроорганизмы не умирают даже после стирки.

Ее слова вызвали недоумение у других юзеров. “Я ношу свое белье с 16 лет, сейчас мне 21, и со мной ничего не произошло”, “На мне трусы, которые я носила в восьмом классе. Сейчас мне 22”, “Я не выбрасываю их до тех пор, пока они не порвутся”, “Я не такая богатая”, “Это какой-то бред”, — писали они.

Однако специалист лондонской клиники Cranley Clinic доктор Ширин Лахани (Shirin Lakhani) подтвердила слова Касандры. “Ваше нижнее белье находится в тесном контакте с кожей, а именно с ее интимными участками в течение длительного периода времени. В результате оно соприкасается с большим количеством омертвевшей кожи, а также с бактериями. Они могут быть как полезными, так и опасными для здоровья. Некоторые из них могут вызывать такие инфекции, как молочница, а также заболевания, передающиеся половым путем. Исследования доказывают, что стирка белья не избавляет одежду от микроорганизмов на сто процентов, среди них может оказаться даже кишечная палочка”, — подчеркнула она.