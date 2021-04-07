Стартовал конкурс идей для игрушек “Hariv amps”
К участию приглашаются все жители Эстонии в возрасте от 16 лет — будь то дизайнеры, профессионалы своего дела или относящиеся к данной возрастной группе школьники. Совместно с жюри будут отобраны идеи в трех номинациях, а кроме того, будет вручен специальный приз народному фавориту. Призовой фонд конкурса идей составляет 1000 евро, которые будут поровну разделены между четырьмя идеями.
“Мы специально не устанавливаем для конкурса никаких ограничений и призываем участников мыслить как можно более творчески и нестандартно. Важно, чтобы созданная игрушка или придуманное занятие были полезны семьям с детьми во время посещения ресторана или кафе, развивали у детей творческие способности, сообразительность или мелкую моторику, и побуждали родителей, когда они собираются в ресторан, оставлять смарт-устройства дома,”, — сказала президент Союза многодетных семей Эстонии Ааге Ыунап.
“Конечно, сейчас о походах в рестораны можно только мечтать, но, надеюсь, уже скоро все эстонские заведения питания смогут вновь распахнуть двери. Мы надеемся, что к тому времени комплекты будут готовы, и рассчитываем, что задумка окажется хорошо принята ресторанами и семьями”, — добавила Ыунап.
Идеи отбираются по трем категориям: первая должна подходить для детей дошкольного возраста, вторая для учеников начальной школы и третья для учащихся основной школы. Один человек может подать на конкурс несколько идей, но каждая работа должна быть оформлена отдельно.
Идея должна быть представлена в цифровой форме или бумаге формата А4 с сопроводительным письмом, в котором рассказывается, как назвать игрушку, для кого она предназначена, что с ней можно делать, а также приводятся предложения о том, из каких материалов игрушка может быть изготовлена. Идеи принимаются до 27 апреля, а победители будут объявлены 3 мая.
Заведения питания смогут приобрести игровые комплекты за символическую плату. С участниками конкурса будут заключены авторские соглашения, исключающее производство и распространение игрушек третьими сторонами.
Конкурс идей “Hariv amps” является частью кампании Союза многодетных семей Эстонии “Знак дружелюбного к семьям заведения общественного питания”, целью которой является отметить такие заведения питания и подтвердить, что семьи с детьми являются нормальной часть общества. Из-за коронавируса кампанию приходилось несколько раз откладывать, но, по словам представителей союза, есть надежда, что она все же начнется летом, когда уровень новых заражений упадет до безопасного уровня.
Инициативу поддерживают фонд Pere Sihtkapital и Министерство социальных дел.
Дополнительную информацию о конкурсе можно найти на сайте.