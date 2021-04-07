Стартовал конкурс идей для игрушек “Hariv amps”

К участию приглашаются все жители Эстонии в возрасте от 16 лет — будь то дизайнеры, профессионалы своего дела или относящиеся к данной возрастной группе школьники. Совместно с жюри будут отобраны идеи в трех номинациях, а кроме того, будет вручен специальный приз народному фавориту. Призовой фонд конкурса идей составляет 1000 евро, которые будут поровну разделены между четырьмя идеями.

“Мы специально не устанавливаем для конкурса никаких ограничений и призываем участников мыслить как можно более творчески и нестандартно. Важно, чтобы созданная игрушка или придуманное занятие были полезны семьям с детьми во время посещения ресторана или кафе, развивали у детей творческие способности, сообразительность или мелкую моторику, и побуждали родителей, когда они собираются в ресторан, оставлять смарт-устройства дома,”, — сказала президент Союза многодетных семей Эстонии Ааге Ыунап.

“Конечно, сейчас о походах в рестораны можно только мечтать, но, надеюсь, уже скоро все эстонские заведения питания смогут вновь распахнуть двери. Мы надеемся, что к тому времени комплекты будут готовы, и рассчитываем, что задумка окажется хорошо принята ресторанами и семьями”, — добавила Ыунап.

Идеи отбираются по трем категориям: первая должна подходить для детей дошкольного возраста, вторая для учеников начальной школы и третья для учащихся основной школы. Один человек может подать на конкурс несколько идей, но каждая работа должна быть оформлена ​​отдельно.

Идея должна быть представлена в цифровой форме или бумаге формата А4 с сопроводительным письмом, в котором рассказывается, как назвать игрушку, для кого она предназначена, что с ней можно делать, а также приводятся предложения о том, из каких материалов игрушка может быть изготовлена​​. Идеи принимаются до 27 апреля, а победители будут объявлены 3 мая.