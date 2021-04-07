Различные изменения в состоянии ногтей: врач о том, что они означают

О том, что могут означать разнообразные изменения состояния ногтей, рассказала в интервью врач Наталья Сычева. Специалист призвала обращать внимание на следующие симптомы.

Отсутствующие лунулы (белые полумесяцы). Их исчезновение – возможный знак дефицита витамина В12, а также анемии.

Вогнутая пластина – это тоже один из признаков анемии.

Бороздки. Их появление на ногтевых пластинах также вызывается анемией, дефицитом витамина В12.

Белые пятна. Их возникновение провоцирует нехватка цинка, крайне важного микроэлемента для поддержания хорошего иммунитета.

Белые линии. Когда на ногтях появляются горизонтальные линии белого цвета, такое изменение в состоянии ногтей означает слишком низкий уровень В12.

Желтизна. Ногти могут желтеть вследствие недостатка витамина С или патологии щитовидной железы.

Расслоение и желтизна. Подобное состояние ногтевых пластин может означать нехватку кальция, магния и биотина (В7). Последний необходим для здорового функционирования пищеварительной, сердечно-сосудистой систем.

Заусеницы. Их многочисленность – признак дефицита витаминов А, Е, В7.

Медленный рост. Если ногти растут слишком медленно, возможно, организм недополучает или плохо усваивает кальций.