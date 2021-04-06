Ребенок сидит “лягушкой”. Это нормально?(1)
Что такое W-поза?
Это такое положение ребенка, при котором он сидит на плоской поверхности, подогнув ноги так, что коленки оказываются впереди, ступни позади, а голени вдоль бедер. Часто такую позу называют “лягушкой”.
Что с этой позой не так?
Некоторые педиатры и специалисты по лечебной физкультуре считают W-позу вредной для детского здоровья.
Сидение с ногами, сложенными в букву W, создает неравномерную нагрузку на тело ребенка: эта поза детям дается легче, чем остальные, поскольку не требует напряжения мышц живота и спины, при этом мышцы бедер, голеней, коленей и лодыжек чрезмерно напряжены. Кроме того, привычка так сидеть может усугубить неврологические проблемы, например, низкий мышечный тонус. Также сидение в W-позе часто становится причиной неустойчивости тела, недостаточно развитого умения держать равновесие и совершать перекрестные движения.
Почему дети сидят “лягушкой”?
Главная причина — удобство. Детям проще сидеть в такой позе, когда они сосредоточены на чем-то: собирают конструктор, строят башню или рисуют.
Для многих детей эта поза нормальна, потому что они рождены с так называемым выворотом бедренной кости внутрь. Состояние корректируется с возрастом по мере роста и не требует лечения.
Кроме того, есть предположение, что на предпочитаемое положение ног влияет большое количество времени, проведенное в детских креслах-шезлонгах, младенческих качелях, ходунках, автокреслах.
Педиатр Рейчел Коли считает, что W-поза — вполне естественное положение для малышей. Они предпочитают сидеть так, когда переходят с ползания по-пластунски к ползанию на четвереньках.
То есть, паниковать не стоит?
Мы спросили у педиатра сети клиник доказательной медицины DocDeti Алины Григорьевой, как быть родителям, если ребенок сидит “лягушкой”.
Многие дети сидят в W-позе, особенно в раннем возрасте. Это нормально и не говорит о какой-либо патологии. Причина того, почему дети так любят сидеть в W-позе — антиверсия бедра. Бедра как бы повернуты внутрь и детям так просто удобно.
Нет необходимости пересаживать ребенка, заставлять его сидеть в другой позе. Обычно дети сидят так в среднем до 10 лет.
Если ребенок любит сидеть в W-позе, не стоит слишком беспокоиться. Данные показывают, что обычно это не приводит к каким-либо проблемам с опорно-двигательным аппаратом в будущем. В большинстве случаев ребенок с возрастом сам перестает так сидеть.
Однако, если вы тревожитесь, что у ребенка это войдет в привычку и во взрослом возрасте, можно предпринять некоторые шаги. Например, если малыш еще маленький, можно играть с ним на полу, держа его у себя на руках или усаживая его в позы на коленях, с вытянутыми ногами перед собой. В случае, если ребенок уже понимает вас и может выполнить просьбу, можно попросить выбрать другую позу, как только он сложит ноги буквой W.