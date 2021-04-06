Ребенок сидит “лягушкой”. Это нормально?

Что такое W-поза?



Это такое положение ребенка, при котором он сидит на плоской поверхности, подогнув ноги так, что коленки оказываются впереди, ступни позади, а голени вдоль бедер. Часто такую позу называют “лягушкой”.



Что с этой позой не так?



Некоторые педиатры и специалисты по лечебной физкультуре считают W-позу вредной для детского здоровья.

Сидение с ногами, сложенными в букву W, создает неравномерную нагрузку на тело ребенка: эта поза детям дается легче, чем остальные, поскольку не требует напряжения мышц живота и спины, при этом мышцы бедер, голеней, коленей и лодыжек чрезмерно напряжены. Кроме того, привычка так сидеть может усугубить неврологические проблемы, например, низкий мышечный тонус. Также сидение в W-позе часто становится причиной неустойчивости тела, недостаточно развитого умения держать равновесие и совершать перекрестные движения.

Почему дети сидят “лягушкой”?



Главная причина — удобство. Детям проще сидеть в такой позе, когда они сосредоточены на чем-то: собирают конструктор, строят башню или рисуют.

Для многих детей эта поза нормальна, потому что они рождены с так называемым выворотом бедренной кости внутрь. Состояние корректируется с возрастом по мере роста и не требует лечения.

Кроме того, есть предположение, что на предпочитаемое положение ног влияет большое количество времени, проведенное в детских креслах-шезлонгах, младенческих качелях, ходунках, автокреслах.

Педиатр Рейчел Коли считает, что W-поза — вполне естественное положение для малышей. Они предпочитают сидеть так, когда переходят с ползания по-пластунски к ползанию на четвереньках.

То есть, паниковать не стоит?



Мы спросили у педиатра сети клиник доказательной медицины DocDeti Алины Григорьевой, как быть родителям, если ребенок сидит “лягушкой”.

Многие дети сидят в W-позе, особенно в раннем возрасте. Это нормально и не говорит о какой-либо патологии. Причина того, почему дети так любят сидеть в W-позе — антиверсия бедра. Бедра как бы повернуты внутрь и детям так просто удобно.