13 фатальных ошибок в переписке с мужчиной

Отправлять второе сообщение, если вам не ответили на первое

Если вам не ответили, то сделают это позже. Или он не так уж заинтересован в общении. В любом случае — не навязывайтесь.

Звонить, если вам не ответили на сообщение

Как он ответит на звонок, если у него нет возможности даже написать сообщение? И ответит ли он на звонок, если не хочет отвечать даже на сообщение? Перезванивая, вы выглядите назойливой и отчаявшейся.

Банальные вопросы

“Как дела?”, “Что делаешь?” или “Как прошел день?” — скучнейшие клише. Кроме того, они предполагают короткие односложные ответы. Так интересный диалог не наладить.

Продолжать писать после его недельного молчания

Если мужчина, с которым вы флиртовали по переписке, не писал вам неделю, две, а то и месяц, нет смысла напоминать о себе очередным игривым сообщением. С вами не хотят играть.

Мат

Крепкое словцо из уст прекрасной особы может звучать даже пикантно. Но всему свое место. В переписке же нецензурные выражения выглядят вульгарно.

Слишком много эмодзи

Кажется, что смайлики очень выручают, когда не знаешь, что сказать. Но на самом деле они раздражают и обрывают любую беседу. Будьте красноречивее, если хотите понравиться.

Очень длинные сообщения

Если вас спросили, как прошел день, не нужно строчить в ответ длинное подробное эссе. Расскажите все при встрече. В переписке лучше ограничиться общими вводными и шутками.

Выдерживать искусственную паузу перед тем, как ответить

Некоторые полагают, что мгновенно отвечать на сообщения — это моветон. Но искусственно выжидать — тоже дурной тон. Ведите себя естественно. Если у вас нет возможности отправить сообщение в данный момент — он, конечно, подождет. Если время и желание переписываться есть — строчите на здоровье.

Выяснять отношения по переписке

Вы не слышите тон его голоса человека и не понимаете до конца. С его стороны — то же самое. В итоге получается только хуже.