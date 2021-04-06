Секс и отношения
06.04.2021, 11:14

13 фатальных ошибок в переписке с мужчиной

 
Фото автора Daria Shevtsova: Pexels
Есть ли у переписки с мужчиной свои правила? Конечно! И главное из них — в ней должны быть заинтересованы оба. Мессенджеры — отличный способ поддержать интерес партнера к себе. Конечно, если вы знаете правила игры.О них рассказывает портал 7sisters.

Отправлять второе сообщение, если вам не ответили на первое
Если вам не ответили, то сделают это позже. Или он не так уж заинтересован в общении. В любом случае — не навязывайтесь.

Звонить, если вам не ответили на сообщение
Как он ответит на звонок, если у него нет возможности даже написать сообщение? И ответит ли он на звонок, если не хочет отвечать даже на сообщение? Перезванивая, вы выглядите назойливой и отчаявшейся.

Банальные вопросы
“Как дела?”, “Что делаешь?” или “Как прошел день?” — скучнейшие клише. Кроме того, они предполагают короткие односложные ответы. Так интересный диалог не наладить.

Продолжать писать после его недельного молчания
Если мужчина, с которым вы флиртовали по переписке, не писал вам неделю, две, а то и месяц, нет смысла напоминать о себе очередным игривым сообщением. С вами не хотят играть.

Мат
Крепкое словцо из уст прекрасной особы может звучать даже пикантно. Но всему свое место. В переписке же нецензурные выражения выглядят вульгарно.

Слишком много эмодзи
Кажется, что смайлики очень выручают, когда не знаешь, что сказать. Но на самом деле они раздражают и обрывают любую беседу. Будьте красноречивее, если хотите понравиться.

Очень длинные сообщения
Если вас спросили, как прошел день, не нужно строчить в ответ длинное подробное эссе. Расскажите все при встрече. В переписке лучше ограничиться общими вводными и шутками.

Выдерживать искусственную паузу перед тем, как ответить
Некоторые полагают, что мгновенно отвечать на сообщения — это моветон. Но искусственно выжидать — тоже дурной тон. Ведите себя естественно. Если у вас нет возможности отправить сообщение в данный момент — он, конечно, подождет. Если время и желание переписываться есть — строчите на здоровье.

Выяснять отношения по переписке
Вы не слышите тон его голоса человека и не понимаете до конца. С его стороны — то же самое. В итоге получается только хуже.

Писать слишком часто
Если мужчина нравится, хочется общаться с ним с утра до ночи. Но так вы не оставляете себе возможности понять, насколько он вообще хочет продолжать разговор. К тому же так вы просто мешаете его делам и демонстрируете, что сами не бываете заняты ничем важным.

Всегда писать первой
Существует несколько причин, почему мужчина не пишет первым. И ни одна из них не указывает на ближайшую перспективу отношений. Так не напрашивайтесь на крошки его внимания.

Спрашивать, где он
“Ты где?”, “Куда пропал”, “Почему не пишешь?” и т. д. — под запретом. Потому что это бессмысленные сообщения: если он пропал и не пишет — значит, не хочет. Это же очевидно.

Отвечать на “пьяные” сообщения
Стоит мужчинам пропустить пару бокалов вина, и их распирает от любви ко всем девушкам — бывшим, нынешним и потенциальным. В этот момент они становятся лиричны, игривы, щедры на комплименты и вообще чрезвычайно общительны.

Вы, конечно, можете отвечать и флиртовать с ним хоть до рассвета. Но имейте в виду: на утро его интерес улетучится вместе с парами алкоголя.

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