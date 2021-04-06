13 фатальных ошибок в переписке с мужчиной
Отправлять второе сообщение, если вам не ответили на первое
Если вам не ответили, то сделают это позже. Или он не так уж заинтересован в общении. В любом случае — не навязывайтесь.
Звонить, если вам не ответили на сообщение
Как он ответит на звонок, если у него нет возможности даже написать сообщение? И ответит ли он на звонок, если не хочет отвечать даже на сообщение? Перезванивая, вы выглядите назойливой и отчаявшейся.
Банальные вопросы
“Как дела?”, “Что делаешь?” или “Как прошел день?” — скучнейшие клише. Кроме того, они предполагают короткие односложные ответы. Так интересный диалог не наладить.
Продолжать писать после его недельного молчания
Если мужчина, с которым вы флиртовали по переписке, не писал вам неделю, две, а то и месяц, нет смысла напоминать о себе очередным игривым сообщением. С вами не хотят играть.
Мат
Крепкое словцо из уст прекрасной особы может звучать даже пикантно. Но всему свое место. В переписке же нецензурные выражения выглядят вульгарно.
Слишком много эмодзи
Кажется, что смайлики очень выручают, когда не знаешь, что сказать. Но на самом деле они раздражают и обрывают любую беседу. Будьте красноречивее, если хотите понравиться.
Очень длинные сообщения
Если вас спросили, как прошел день, не нужно строчить в ответ длинное подробное эссе. Расскажите все при встрече. В переписке лучше ограничиться общими вводными и шутками.
Выдерживать искусственную паузу перед тем, как ответить
Некоторые полагают, что мгновенно отвечать на сообщения — это моветон. Но искусственно выжидать — тоже дурной тон. Ведите себя естественно. Если у вас нет возможности отправить сообщение в данный момент — он, конечно, подождет. Если время и желание переписываться есть — строчите на здоровье.
Выяснять отношения по переписке
Вы не слышите тон его голоса человека и не понимаете до конца. С его стороны — то же самое. В итоге получается только хуже.
Писать слишком часто
Если мужчина нравится, хочется общаться с ним с утра до ночи. Но так вы не оставляете себе возможности понять, насколько он вообще хочет продолжать разговор. К тому же так вы просто мешаете его делам и демонстрируете, что сами не бываете заняты ничем важным.
Всегда писать первой
Существует несколько причин, почему мужчина не пишет первым. И ни одна из них не указывает на ближайшую перспективу отношений. Так не напрашивайтесь на крошки его внимания.
Спрашивать, где он
“Ты где?”, “Куда пропал”, “Почему не пишешь?” и т. д. — под запретом. Потому что это бессмысленные сообщения: если он пропал и не пишет — значит, не хочет. Это же очевидно.
Отвечать на “пьяные” сообщения
Стоит мужчинам пропустить пару бокалов вина, и их распирает от любви ко всем девушкам — бывшим, нынешним и потенциальным. В этот момент они становятся лиричны, игривы, щедры на комплименты и вообще чрезвычайно общительны.
Вы, конечно, можете отвечать и флиртовать с ним хоть до рассвета. Но имейте в виду: на утро его интерес улетучится вместе с парами алкоголя.