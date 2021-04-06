20 идей, что можно приготовить из яиц, оставшихся после Пасхи

Самое простое, что можно приготовить — это салат. Например, с авокадо — мелко порежьте продукты, добавьте ложку майонеза или сметаны и салат готов. Можно подать его на гарнир ко второму блюду или с поджаренным тостом на завтрак.

Сырно-яблочный салат: нарезать 2 яблока, добавить тертый сыр и 3–4 яйца. Добавить майонез и специи по необходимости — соль, черный перец и др. (рассчитано на 2 порции).

Салат из крабовых палочек: нарезать ½ пачки крабовых палочек, добавить кукурузу (примерно 1 баночка), 2–3 помидора, тертый сыр, 2–3 измельченных яйца, соль и майонез (рассчитано на 2 порции).

Салат из авокадо и креветок: одно авокадо очистить от кожуры и нарезать, добавить очищенные и измельченные яйца (2–3 шт.), тертый сыр. Оттаявшие креветки смешать с полученной массой из авокадо, яиц и сыра. Заправить майонезом (рассчитано на 2 порции). При желании можно подавать на французской булке — тогда блюдо послужит в качестве закуски.

Закуска: желток вареного яйца смешать с майонезом, полученной массой заполнить вареный белок, посыпать зеленью, добавить овощи. Можно украсить кусочком кильки/сельди.

Пироги: для этого рецепта подходит слоеное или дрожжевое тесто; используйте в качестве начинки яйцо, зелень, грибы, рис, овощи в различных вариациях. Можно испечь как большой пирог, так и маленькие пирожки.

Далее — несколько простых рецептов для вашего вдохновения.