Организатор конкурсов красоты: Когда едешь вдоль набережной Таллинна, прямо завидуешь сам себе

Мое первое образование — таллиннский медицинский техникум по специальности “медсестра”, после окончания работала в онкологии. Однако творчество занимало все мое свободное время, поэтому хотелось чего-то другого. Уже в детском саду я пыталась организовывать первые мероприятия, в четвертом классе я организовала первый карнавал, а далее по жизни меня не отпускали мысли о творчестве, поэтому я пошла учиться. Я закончила университет — сначала Евроуниверситет, потом Евроакадемию по специальности бизнес-управление, специализация у меня была управление культурой. Это мне очень многое дало — еще во время обучения в университете я начала заниматься более обширными мероприятиями. Я организовала на первом курсе Русский карнавал, который уже более 15 лет проходит в Таллинне.

Каждый фестиваль и каждый конкурс приносят новые знакомства, приходят новые люди, приезжают с разных стран. И конечно, после каждого конкурса красоты или каждого фестиваля остается какое-то особенный след от каких-то участников. Есть те, кто принимает участие уже на протяжение многих лет. Вообще, конкурсы красоты — очень непредсказуемы. Наверное, я много времен трачу на их проведение, потому что они на самом деле честные, искренние и открытые. Когда-то передо мной стояла нелегкая задача: как же сделать так, чтобы выбор победителя был действительно справедливым? В итоге я взяла обычную балльную систему, то есть, мы доверились калькулятору. Может быть, это не совсем правильно, но у нас есть члены жюри, которые выставляют баллы. С другой стороны, судьи тоже могут судить по-разному, но на мой взгляд, эта система — самая честная из возможных, когда все члены жюри выставляют свои оценки, потом собираются бланки и идет подсчет баллов. На самом деле, бывает такое, что одна участница явно выделяется, и кажется, что именно она должна победить. Это даже всем членам жюри очевидно. А другая участница с ней конкурирует — видно, что она тоже стремится победить. И бывает, что складывается ситуация, когда лидирующая девушка набирает максимальный балл “10” у всех экспертов, кроме, например, двоих, которым она в чем-то не очень понравилась, и эти члены жюри ставят ей “5”. А девушка, которая идет второй стабильно набирает “9” у всех и в итоге побеждает.