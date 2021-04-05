Почему считать калории — это глупость?

Однажды учёные провели эксперимент на обезьянах. 42 животного на протяжении 7 лет питались по разной калорийности. У первой группы 17% поступало из растительных масел, а у другой группы — из трансжиров. В итоге последние набрали больше веса, нежели обезьяны из первой группы. К тому же уровень висцерального жира и повышенный инсулин были у них зафиксированы. Получается. 500 калорий из чипсов и 500 калорий из кабачков и курицы — разные вещи.

Так, при ограничении калорийности могут не учитываться самые разные факторы. Например, возраст еды, способ приготовления, индивидуальные особенности построения человеческого тела, способ употребления еды (вилкой, ложкой или палочкой). Поэтому просто цифра не гарантирует результата, на который нацелен человек.

Другая исследовательская работа основывалась на жизни студентов. Четыре месяца они получали еду на 3600 калорий. Все студенты потолстели,но у всех прибавка в весе была различной — от 5 до 13 кг, а излишки жира отложились в разных местах, а у некоторых превратились в мышцы. Только у братьев-близнецов оказались одинаковые показатели. Это говорит о том, что гены оказывают непосредственное влияние на набор веса, расход энергии. Соответственно, нельзя руководствоваться только суточной калорийностью, не учитывая других факторов.

Нередко можно услышать о тесной связи между физической нагрузкой и откладыванием жира. Поможет ли спорт избавиться от лишних килограммов? Давайте разбираться, какая связь между занятиями и калориями.

Разумеется, нельзя отрицать необходимость спортивных упражнений, а главное регулярности их в жизни. Это благотворно влияет на состояние всех органов и систем, но вопрос — сколько именно нужно занятий, чтобы приносило реальную пользу.

Польза регулярных занятий спортом неоспорима. Они благотворно влияют на состояние сердца и продолжительность жизни. Вопрос лишь в том, как интенсивно стоит заниматься и нужно ли испытывать себя на прочность. Известно, что 270 часов занятий в год прибавляют примерно три года жизни, снижая риски самых разных заболеваний. При этом нет никаких доказательств, что спорт сам по себе полезен без соблюдения правильного питания. Они сделают вас здоровее, но не принесут пользы без сбалансированного питания.