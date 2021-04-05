Мозг усыхает: как строгое воспитание сказывается на ребенке

Излишняя грубость при воспитании детей способна привести к уменьшению их мозга, выяснили ученые из Монреальского университета в Канаде. Исследование было опубликовано в журнале Development and Psychology.

Ранее уже было известно, что сексуальное, физическое и эмоциональное насилие, игнорирование по отношению к детям приводит к тому, что они в будущем сталкиваются с тревогой и депрессией. У переживших подобное детей уменьшены миндалевидное тело и префронтальная кора — структуры мозга, которые играют ключевую роль в регуляции тревожных и депрессивных переживаний.

Однако даже то поведение родителей, которое не относится к насильственному, может привести к недоразвитию этих структур.

В новом исследовании авторы обратились к данным о детях, которые с начала 2000-х годов находились под наблюдением Монреальского университета по вопросам психосоциальной коррекции детей. Также с рождения за ними наблюдали специалисты из Института статистики Квебека. В рамках мониторинга ежегодно проводилась оценка связи между практиками воспитания и уровнями тревожности у детей 2-9 лет. Затем детей разделяли на группы в зависимости от строгости воспитания.

Изучая структуру мозга 94 из этих детей, подросших до 12-16 лет, ученые установили, что дети, которых трясли и били, на которых кричали и срывали злость, имели меньший объем миндалевидного тела и префронтальной коры по сравнению со сверстниками, не сталкивавшимися с таким поведением со стороны родителей.

“Последствия выходят за рамки изменений в мозге, — считает доктор Сабрина Саффрен, одна из авторов исследования. — Я думаю, что для родителей и общества важно понять: частое использование таких суровых методов воспитания может навредить развитию ребенка. Мы говорим об их социальном и эмоциональном развитии, а также о развитии их мозга”.

Методы воспитания, которые зачастую считаются в обществе социально приемлемыми, приводили к тем же последствиям, что и насилие над ребенком, поясняют исследователи.