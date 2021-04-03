Трехлетний ребенок заблудился и трое суток выживал в лесу. Он провел более 72 часов в диких условиях

В воскресенье, 28 марта, трехлетний Джуд Лейтон ушел с участка, который принадлежит его семье, и заблудился. Полицейские и спасатели организовали поиски ребенка с привлечением собак, вертолетов и водолазов. Поиски велись в близлежащем лесу и на водоемах.

Днем в среду, 31 марта, через час после того, как полицейские объявили о сокращении численности поискового отряда, четверо правоохранителей нашли мальчика. Лейтон спал около пруда в километре от того места, где его видели в последний раз.

Врачи скорой помощи осмотрели ребенка и доставили его в больницу. Состояние мальчика оказалось удовлетворительным.

"That's the best day I've had in the OPP in 25 years," said provincial Const. Scott McNames, who found three-year-old Jude Leyton in the woods of South Frontenac yesterday after days of searching. #ygk



https://t.co/dxrPfEO6Q6 — Global Kingston (@CKWS_TV) April 1, 2021

Полицейских поразило, что ребенок выжил, проведя более 72 часов в диких условиях под дождем и в холодную погоду. Они отметили, что мальчик был одет по погоде: на нем были зимняя куртка и шерстяной свитер.

Сейчас мальчик поправляется в больнице, сообщила его мама.