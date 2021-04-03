Пары о вазэктомии: плюсы и минусы операции

Даце и Янис живут в Англии и воспитывают троих детей. Янис решился сделать вазэктомию – в Англии это сравнительно популярный метод контрацепции, к тому же операцию оплачивает государство. В Латвии она обойдется в сумму от 300 до 950 евро.

"Сам бы я до этого определенно не додумался, но мы пришли к этому в дискуссии с женой. Когда у нас было еще двое детей, а для третьего было слишком рано, иногда приходилось волноваться о том, не подвели ли нас методы контрацепции. Когда мы были готовы к третьему ребенку и выполнили этот план, мыслей о том, что вазэктомия была бы неправильным методом, не было. Нам не нравились гормональные таблетки, поэтому мы решили, что метод простой, после него можно нормально жить, волноваться не о чем. Прекрасное решение! Сделал, и спокоен. Операции я особенно не боялся. Было сказано, что процедура быстрая, длится около получаса, ее производят методом лапароскопии под местной анестезией. Особенно больно не было, после операции я самостоятельно поехал домой на машине, а на следующий день пошел на работу. Около недели я ощущал несильную боль, и два-три дня после операции место было чувствительным к прикосновениям", — говорит Янис.

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