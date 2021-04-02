Сон в прохладе, натуральные маски и аптечная косметика. Секреты красоты известного фотографа из Эстонии Ольги Макиной
Ольга Макина, фотограф
— Моя работа очень тесно связана с красотой и модой. Как фотограф-портретист и фотограф моды я работаю в тесном и постоянном контакте с лучшими специалистами в этой области и всегда в курсе трендов волос, макияжа и ухода.
Люблю натуральные маски для волос, репейное масло с капелькой коньяка — моя любимая. Иногда делаю очищающие маски из голубой глины для кожи головы. Поверх маски надеваю одноразовую шапочку для душа, сверху шерстяную и занимаюсь часок своими делами.
Я за здоровую ровную кожу, макияжем можно припрятать недостатки или подчеркнуть достоинства, но если кожа проблемная, всегда стоит заняться в первую очередь решением проблем. Поэтому огромное значение придаю уходу, органическим маслам и аптечной гипоаллергенной косметике и кремам. Крашусь мало, ценю натуральность и хороший цвет лица.
С утра умываюсь пенками La Roche-Posay или органическим кокосовым маслом и наношу обычный или тонирующий дневной крем. Тонирующий дневной крем — мое новое увлечение, сейчас есть много таких, которые после нанесения слегка проявляются на коже, без слоя тона придавая приятный здоровый и равномерный цвет лицу.
Обязательно наношу кистью кремообразные румяна и причесываю брови тушью или лайнером для бровей. В последнее время в моей косметичке появилось много всяких штучек: лайнеров для подкрашивания бровей, хайлайтеров для скул, румян в тюбиках. Покупала в Италии, в моем любимом KIKO, надеюсь, скоро опять можно будет пополнить запасы.
Ресницы крашу только на выход, и тогда получаю массу комплиментов, это мой такой маленький трюк.
В плане инъекций, или уколов красоты, я пользуюсь всем тем, что предлагают современные косметические технологии. Никаких предубеждений у меня тут нет, единственное мое правило — все очень и очень в меру.
Кроме того, не забываю о правильном питании, БАДах и витаминах. Витамин C, D, кальций, омега-3, комплекс для зрения, куркумин с черным перцем, MSM, босвелия серрата для здоровья в нашем климате — это основные необходимые добавки тех компонентов, которых у нас, как правило, маловато в организме. Очень важен коллаген, желательно из водорослей или морской живности.
Ну и, конечно, много хорошего сна в прохладной темной комнате с увлажненным воздухом. Сон для меня — основа хорошего самочувствия и внешности, он у меня на первом месте.
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