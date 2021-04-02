02.04.2021, 13:09
ФОТО | Ищете идеальный весенний лак для ногтей? 8 самых модных и ярких оттенков, которые можно носить весной
Photo by Anna Shvets from Pexels
Пришло время забыть о темном маникюре и красить ногти более яркими оттенками лака, ведь весна уже в разгаре!
Итак, какие цвета сейчас наиболее популярны?
1. "Яблочный" зеленый
2. Сиреневый
3. Розовый бабл-гам
4. Светло-голубой (перванш)
5. Телесный, едва заметный
6. Фисташковый
7. Пастельный желтый
8. Мандариново-оранжевый
Источник: The Everygirl