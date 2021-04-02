Красота и здоровье
02.04.2021, 13:09

ФОТО | Ищете идеальный весенний лак для ногтей? 8 самых модных и ярких оттенков, которые можно носить весной

 
Photo by Anna Shvets from Pexels
Пришло время забыть о темном маникюре и красить ногти более яркими оттенками лака, ведь весна уже в разгаре!

Итак, какие цвета сейчас наиболее популярны?

1. "Яблочный" зеленый

2. Сиреневый

3. Розовый бабл-гам


4. Светло-голубой (перванш)

5. Телесный, едва заметный

6. Фисташковый

7. Пастельный желтый

8. Мандариново-оранжевый

Источник: The Everygirl

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