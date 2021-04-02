РЕЦЕПТ | "Весенние гнездышки" для пасхального стола. Подходят веганам!
Ингредиенты:
Овсяные хлопья - 100 г
Кокосовая стружка - 30 г
Какао-порошок - 3 ч.л.
Соль - 1/4 ч.л.
Экстракт ванили/ванильный сахар - 1/2 ч.л.
Арахисовое масло без добавок - 140 г
Сироп из сахарного тростника или агавы - 80 г
Кокосовое масло - 55 г
Черный шоколад - 50-80 г
Разноцветные шоколадные или сахарные яички для декора
Приготовление
1. Растопите в кастрюльке кокосовое масло, сироп и арахисовое масло.
2. Добавьте овсяные хлопья, кокосовую стружку, какао, экстракт ванили, соль. Размешайте и, помешивая, варите на среднем огне 1 минуту.
3. Ложкой для мороженого или столовой ложкой разделите массу на 8–12 частей. Из каждого кусочка сформируйте гнездышко с углублением. Уберите гнездышки в холодильник как минимум на час.
4. Когда гнездышки остынут, растопите шоколад в микроволновке или на водяной бане.
5. В углубление каждого гнездышка влейте 1–2 ч. л. растопленного шоколада.
6. Украсьте гнездышки маленькими шоколадными или сахарными яичками.