Меган Маркл родит второго ребенка дома. Это будет первый член королевской семьи, рожденный в США

Роды ожидаются в начале лета в их калифорнийском особняке. Пара ожидает дочку — это будет первый член британской королевской семьи, рожденный в США.

Оказывается, во время первой беременности Маркл тоже планировала родить дома, во Фрогмор-коттедже, где они с Гарри жили в Британии. Беременность Меган продолжалась еще неделю после предполагаемой даты родов.

“В конце концов, врачи посоветовали ей поехать в больницу, а все, что ее тогда интересовало — родить Арчи без проблем”, — сообщил источник. В итоге малыш родился в Портлендской больнице, где появились на свет многие члены королевской семьи.

“Но теперь у нее прекрасный дом в Калифорнии, это чудесное место для родов”, — добавил собеседник издания.

Рядом с их особняком находится больница Cottage Hospital, одна из лучших в Америке. Если возникнет необходимость, роженицу госпитализируют быстро. Возможно, рядом с домом будет дежурить бригада медиков.

После родов Меган планирует на какое-то время уйти в декрет.

Впервые о том, что родится девочка, стало известно в интервью Опре Уинфри. Австралийский зоопарк решил запечатлеть восковую беременную Меган в фотосессии с кенгуру.

Домашние роды популярны в Америке. Многие знаменитости предпочитают рожать дома. Пик популярности пришелся на 2008 год, когда вышел документальный фильм “Роды как бизнес” (Business of Being Born), критикующий медицинское вмешательство в этот процесс. Домашние роды, включая роды в воде, показаны в фильме с положительной стороны.

Однако медики предупреждают, что роды дома могут быть рискованным мероприятием. Так, модель Джиджи Хадид рассказала, что во время домашних родов в какой-то момент задумалась об анестезии, но было уже поздно.