ИДЕЯ НА ВЫХОДНЫЕ | Веселая пасхальная игра на свежем воздухе, которая отвлечет детей от смартфонов

3) Ветка хвойного дерева . Вам обязательно должно попасться хоть одно хвойное дерево (сосна, ель или можжевельник). Не стоит сразу пытаться отломать ветку с дерева; сначала проверьте, нет ли уже отломанных веток неподалеку на земле. Для этого пункта игры также можно собрать просто хвою. Если вы все же хотите заполучить свежую веточку, отрежьте ее секатором или кусачками как можно ближе к стволу, чтобы не повредить дереву.

2) Весенние цветы . Первые весенние цветы — подснежники, белоцветники и печеночницы — уже с любопытством выглядывают наружу, а скоро в лесу можно будет найти белые и желтые ветреницы, лесные тюльпаны, мать-и-мачеху, хохлатку и первоцвет. Соберите в лесу столько разных цветков, сколько удастся найти — чем больше, тем лучше! А дома при помощи справочника или интернета можно будет определить, какие цветы ранней весны вы встретили на прогулке.

1) Камень . Камни можно найти где угодно — и в лесу, и городе. Они бывают белые и цветные, круглые и неровные, с отверстиями и без, большие и маленькие. Дайте игрокам задание найти в лесу камушек самой интересной формы (например, с дырочками или в форме сердечка) или самого необычного цвета (или даже всех цветов радуги), а в конце прогулки сравните, у кого что получилось.

Распечатайте материалы игры и наклейте таблицу с фотографиями на крышку коробки от яиц снаружи, а таблицу с ключевыми словами — на крышку изнутри. Возьмите коробку с собой на прогулку и проверьте, какие дары природы вы сможете найти в лесу. Если вам не удастся найти все их в первый раз, ничего страшного — возьмите коробку с собой в лес в следующий раз и продолжайте собирать.

Во время весеннего лесного приключения игроки изучат, как выглядит пробуждающаяся природа, и чем весна отличается от лета, осени и зимы. Игра поможет научиться различать растения, деревья и цветы и продемонстрирует разнообразные текстуры, цвета и запахи весенних даров природы. А главное, весеннее лесное приключение вдохновит всю семью на прогулку на свежем воздухе и совместный досуг.

4) Древесные грибы. Древесные грибы (ксилотрофы), произрастающие в Эстонии, можно разделить на две группы: трутовики, которых свыше 200 видов, и кортициоидные грибы, поражающие кору дерева. Последних в стране приблизительно 350 видов. Некоторые ксилотрофы, например, ложный осиновый трутовик, живут до 80 лет!

5) Шишка…, как и яблоко от яблони, далеко от дерева не падает, так что вы сможете найти шишки рядом с сосной или елью. Обратите внимание — еловые шишки вытянутой формы, а сосновые скорее круглые. В это время года в лесу можно найти и ольховые шишки, растущие гроздьями. Они выглядят, как шишки, но на самом деле такими не являются, потому что сточки зрения ботаники настоящие шишки растут только на хвойных деревьях, а ольха — лиственное дерево.

6) Молодые травинки. Молодые травинки можно найти в лесу в любое время года, но весной их больше всего — прорастать начинают и сныть, и черемша, и крапива, и одуванчики, и щавель. Все эти зеленые предвестники весны прекрасно годятся в пищу. Из черемши можно приготовить вкуснейшее песто, из крапивы — витаминный суп-пюре, а молодые листочки одуванчика можно покрошить в салат или омлет. Крапиву собирайте в перчатках, чтобы не обжечь пальцы!

7) Мох. В Эстонии растет почти 600 видов мха. Мху не нужно закрепляться в почве, так что он может расти на коре деревьев и даже на камнях. Мох играет важную роль в сохранении уровня влажности почвы. Необходимую для роста воду мох получает из дождя, росы и тумана, и намокший мох намного ярче и объемнее, чем сухой.

8) Сережки и барашки, то есть, цветки лиственных деревьев. Цветущие ветки — верный признак весны в доме. Сережки и барашки по весне украшают множеств лиственных деревьев, но лучше всего мы обычно в курсе того, как цветет ива, лещина и ольха, а ивовые барашки, пожалуй, можно назвать самыми знаменитыми. Отрезайте цветущие веточки садовыми ножницами или специальными кусачками, чтобы не навредить дереву.

9) Ветка лиственного дерева. В мире свыше 10 000 видов лиственных деревьев, что делает их наиболее многочисленным родом деревьев. Помимо прочих, в Эстонии растут береза, дуб, клен, осина и рябина. Лиственные деревья цветут весной и сбрасывают листву осенью. В поисках ветки лиственного дерева постарайтесь не навредить ему и сначала посмотрите, нет ли упавших веток поблизости на земле.

10) Мусор. К сожалению, в лесах Эстонии можно найти и немало мусора, что вы, скорее всего, заметите во время нашей весенней прогулки. Сознательный турист не оставит после себя в лесу ничего, что принес с собой, и заберет весь мусор домой или до ближайшего мусорного ящика. Во время игры принесите из леса, как минимум, один экземпляр брошенного там мусора — пластиковый пакет, бутылку, окурок и т.п. По окончании игры вы все вместе сможете увидеть, какой мусор жители Эстонии чаще всего выбрасывают в лесу.

Pdf-файл весеннего лесного приключения вы найдете здесь: https://bit.ly/3sCv8HV.



