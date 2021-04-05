Я – мама
05.04.2021, 07:09

Из-за COVID-19 во всtм мире выросло мертворождение, материнская смертность и послеродовая депрессия

 
Rasedus
Rasedus
Foto: Ilmar Saabas
Согласно глобальному обзору исследований, пандемия COVID-19 оказала значительное негативное влияние на беременных женщин и их младенцев. В обзоре, опубликованном в среду в журнале «Ланцет», говорится, что, согласно сводным данным 40 исследований, проведённых в 17 странах, количество случаев мертворождения и материнской смертности увеличились почти на треть. Об этом пишет CNN.

Учёные выяснили, что в период с января 2020 года по январь 2021 года количество внематочных беременностей — когда оплодотворённая яйцеклетка развивается вне матки женщины — выросло почти в шесть раз. Без лечения внематочная беременность может вызывать опасное для жизни кровотечение.

Исследователи из Лондонского университета св. Георгия предполагают, что причиной многих подобных проблем может быть отсутствие доступа к медицинской помощи во время пандемии. Больницы были перегружены пациентами с COVID-19, и некоторые женщины, возможно, не хотели идти к врачу, опасаясь контакта с заражёнными.

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