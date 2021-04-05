05.04.2021, 07:09
Из-за COVID-19 во всем мире выросло мертворождение, материнская смертность и послеродовая депрессия
Foto: Ilmar Saabas
Согласно глобальному обзору исследований, пандемия COVID-19 оказала значительное негативное влияние на беременных женщин и их младенцев. В обзоре, опубликованном в среду в журнале «Ланцет», говорится, что, согласно сводным данным 40 исследований, проведённых в 17 странах, количество случаев мертворождения и материнской смертности увеличились почти на треть. Об этом пишет CNN.